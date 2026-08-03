Eine Frau hinterlässt drei Ein-Stern-Bewertungen für eine Bäckerei, obwohl sie dort nichts gekauft hat. Die Quittung folgt vor Gericht und zeigt, dass falsche Google-Rezensionen ziemlich teuer werden können.

Eine 28-jährige Frau hat eine Bäckerei in der Region St. Gallen schlecht bewertet, obwohl sie keine Kundin war. Von der Staatsanwaltschaft bekam sie jetzt die Quittung. (Symbolbild)

Darum geht’s Eine 28-Jährige setzte sich in die Bäckerei, konsumierte nichts und veröffentlichte später drei negative Google-Bewertungen.

Weil sie zudem eine Angestellte fotografierte und das Bild veröffentlichte, wurde sie unter anderem wegen Verleumdung schuldig gesprochen.

Die Frau erhielt eine bedingte Geldstrafe und muss zusätzlich 800 Franken Verfahrenskosten bezahlen. Zusammenfassung erstellt mit

Sie konsumierte nichts und hinterliess trotzdem eine negative Google-Bewertung. Die kommt einer 28-Jährigen nun teuer zu stehen: Die Frau ist nach einer Auseinandersetzung in einer Bäckerei im Raum St. Gallen per Strafbefehl verurteilt worden.

Wie das «Tagblatt» berichtet, hatte sich die Thurgauerin im Februar in das Café gesetzt, ohne etwas zu bestellen. Als eine Angestellte sie darauf hinwies, dass die Sitzplätze Gästen vorbehalten seien, fotografierte die Frau die Auslage sowie die Mitarbeiterin.

Noch am selben Tag veröffentlichte sie auf Google drei Ein-Stern-Bewertungen. Darin warf sie der Bäckerei «extrem schlechten Service» vor und behauptete, sie sei unfreundlich behandelt, belästigt und hinausgeworfen worden. Zudem veröffentlichte sie Fotos aus dem Laden sowie ein Bild der Angestellten, deren Augen sie lediglich mit einem Balken verdeckt hatte.

Falsche Bewertung wird nun teuer

Die Mitarbeiterin erstattete Anzeige. Die St. Galler Staatsanwaltschaft sprach die bereits vorbestrafte Frau wegen mehrfacher Verleumdung, Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte sowie wegen Verstosses gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb schuldig. Sie habe aus einer «emotionalen Laune heraus» mit den Rezensionen lediglich ihrem Ärger über die Zurechtweisung Luft machen wollen, obwohl sie gar keine Kundin der Bäckerei gewesen sei.

Ihre falsche Bewertung kommt die Frau nun teuer zu stehen. Sie erhielt eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 80 Franken bei einer Probezeit von drei Jahren und muss Gebühren von 800 Franken bezahlen.

Wut-Ausbrüche bei Google besser ignorieren

Dass Google-Bewertungen generell mit Vorsicht zu geniessen sind, zeigt blue News hier. Gefälschte Reviews, erpresste Betriebe und stillschweigend gelöschte Kritik sind bei den Sterne-Ratings keine Ausnahmen mehr.

Ein guter Rat bei Google-Bewertungen lautet daher: Vertraue auf dein Bauchgefühl. Vor allem einzelne Wut-Ausbrüche solltest du ignorieren. Wer sich über die Öffnungszeiten oder eine nicht lächelnde Kellnerin echauffiert, sagt mehr über sich selbst aus als über den Laden.