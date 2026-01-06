  1. Privatkunden
Luxusuhren, Kredite, falsche Namen Ein Grossbetrug mit gestohlenen Identitäten beschäftigt Zürich

Gabriela Beck

6.1.2026

Eine Angestellte der Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich hat persönliche Daten von Arbeitslosen für Betrug in grossem Stil gestohlen (Symbolbild)
Eine Angestellte der Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich hat persönliche Daten von Arbeitslosen für Betrug in grossem Stil gestohlen (Symbolbild)
Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer

Ein Klick genügt – und plötzlich existieren Kredite, Konten und Schulden auf fremden Namen. Ein Grossbetrug aus Zürich zeigt, wie anfällig digitales Banking für Datenmissbrauch ist und welche gravierenden Folgen das für Betroffene haben kann.

Redaktion blue News

06.01.2026, 20:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt in einem grossen Betrugsfall mit mutmasslich rund 500’000 Franken Schaden.
  • Eine Mitarbeiterin der Arbeitslosenversicherung soll sensible Daten an ihren Partner weitergegeben haben, die für Kredit- und Warenbetrug genutzt wurden.
  • Zahlreiche Gechädigte sind betroffen, mehrere Banken involviert.
Ein Betrugsfall mit weitreichenden Folgen beschäftigt derzeit die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich. Wie sie gegenüber dem Konsumentenmagazin «Espresso» mitteilt, sind zahlreiche Geschädigte und mehrere Banken betroffen. Es ist ein Schaden von mutmasslich rund einer halben Million Franken entstanden.

Es geht um den mutmasslichen Missbrauch sensibler Personendaten. Eine Angestellte der Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich soll laut einer Verfügung der Staatsanwaltschaft, die dem SRF vorliegt, Ausweisdokumente und persönliche Angaben von Arbeitslosen an ihren Freund weitergegeben haben. Dieser habe die Daten mutmasslich verwendet, um im Namen der Betroffenen Bankkonten zu eröffnen, Kredite zu beantragen und teure Waren zu finanzieren.

Die strafrechtlichen Vorwürfe wiegen schwer. Gemäss den Unterlagen geht es unter anderem um Betrug, Urkundenfälschung, Fälschung von Ausweisen, Diebstahl sowie die unerlaubte Beschaffung von Personendaten. Die Delikte sollen sich zwischen Sommer 2021 und November 2022 ereignet haben. Gegen rund ein Dutzend Personen wird ermittelt, teilweise mit Auslandsbezug.

Schwachstellen bei digitalen Bankprozessen

Welche Folgen der Betrug für Einzelne haben kann, zeigt der Bericht eines Betroffenen im «Espresso». In seinem Namen wurden eine Luxusuhr im Wert von knapp 9000 Franken auf Kredit gekauft, ein Kredit über 30’000 Franken aufgenommen sowie mehrere Bankkonten eröffnet. Der Mann bemerkte den Betrug erst im Frühjahr 2022, als immer neue Rechnungen und Kontoauszüge bei ihm eintrafen. Die Auswirkungen spürt er bis heute, insbesondere durch negative Einträge in Bonitätsdatenbanken. Die Situation sei für ihn äusserst belastend, sagt er, da ein Abschluss mit dem Erlebten kaum möglich sei.

Viele tappen in die Falle. 8 fiese Betrugsmaschen, die dich im Internet um dein Geld bringen

Viele tappen in die Falle8 fiese Betrugsmaschen, die dich im Internet um dein Geld bringen

Der Fall lenkt den Blick auf Schwachstellen bei digitalen Bankprozessen. Kontoeröffnungen und Kreditabschlüsse können bei vielen Instituten online erledigt werden. Die Identitätsprüfung erfolgt häufig ebenfalls online. Dafür akzeptieren Banken beglaubigte Ausweiskopien, etwa von der Post oder der SBB. Die SBB betont, dass Beglaubigungen nur nach Vorlage der Originalausweise am Schalter ausgestellt werden und Kopien nicht akzeptiert würden. Wie es den mutmasslichen Tätern dennoch gelang, entsprechende Dokumente zu verwenden, ist Teil der laufenden Untersuchungen.

Aufgrund der Vielzahl der Beteiligten und der komplexen Sachlage seien die Ermittlungen besonders aufwendig, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Eine inhaltliche Einschätzung zum Fall will sie derzeit nicht abgeben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Cyberkriminalität: «Nicht klicken, wenn etwas zu gut tönt, um wahr zu sein»

Cyberkriminalität: «Nicht klicken, wenn etwas zu gut tönt, um wahr zu sein»

Werbung für Online-Anlagebetrug ist im ersten Halbjahr 2025 eine beliebte Masche von Cyberkriminellen gewesen. Markant mehr Delikte dieser Art sind dem Bund gemeldet worden. Die Zahl der Meldungen zu Cyberkriminalität insgesamt blieb auf hohem Niveau stabil.

18.11.2025

