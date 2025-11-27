  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brienz atmet auf «Ein grosser Abbruch des Plateaus Ost ist nicht mehr möglich»

SDA

27.11.2025 - 13:11

Das Bündner Dorf Brienz/Brinzauls vor dem aktuellen Bergsturz. Gut sichtbar ist der gewaltige Schuttkegel des ersten Bergsturzes vom Juni 2023. 
Das Bündner Dorf Brienz/Brinzauls vor dem aktuellen Bergsturz. Gut sichtbar ist der gewaltige Schuttkegel des ersten Bergsturzes vom Juni 2023. 
Archivbild: Keystone

Die Behörden Entwarnung für das evakuierte Bündner Dorf Brienz/Brinzauls: Das instabile Plateau Ost hat sich in den vergangenen Stunden weitgehend in Schutt aufgelöst. Ein grosser Abbruch gilt nicht mehr als möglich.

Keystone-SDA

27.11.2025, 13:11

27.11.2025, 13:29

Das Bündner Dorf Brienz/Brinzauls ist nicht mehr unmittelbar von einem Felssturz bedroht. Nachdem sich am Mittwoch die Prozesse am Berg verändert haben, sei kein grosser Abbruch des Plateaus Ost mehr möglich, teilten die Behörden heute mit.

Im neusten Informationsbulletin der Gemeinde Albula/Alvra schreibt der Gemeindeführungsstab, das Plateau Ost oberhalb des evakuierten Dorfes sei zuletzt immer stärker in sich zusammengefallen. Es habe sich zunehmend in eine Schuttmasse zerlegt, welche auf die darunter liegende Schuttmasse drücke.

In dieser Schutthalde seien zeitweise Geschwindigkeiten von bis zu fünf Metern pro Stunde gemessen worden, doch habe am frühen Donnerstagmorgen das Tempo des neu gebildeten Schuttstroms bereits wieder deutlich abgenommen.

Zusammen schöben sich die Schuttmassen nun als langsamer Schuttstrom talwärts Richtung Dorf. «Ein grosser Abbruch des Plateaus Ost ist nicht mehr möglich.»

Mehr in Kürze...

Meistgelesen

Lawine geht in Tiroler Skigebiet nieder – Video zeigt flüchtende Skifahrer
Schweizer Senioren geht es finanziell sehr gut, doch eine Sorge teilen viele
«Wir haben nicht vermocht, den Krieg zu verhindern» +++ Mirage-Pilot mit 98 Prozent Erfolgsquote
«F**** dich»: Greene legt sich mit rechtem Aktivisten an +++ Vance: Abschiebungen «verdoppeln»
Sender betrogen – TV-Paar sorgt in Kuppelshow für Eklat

Videos aus dem Ressort

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige!

25.11.2025

Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan

Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan

Fortschritte im Friedensprozess: Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf erstellt. An diesem soll in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern nun weiter intensiv gearbeitet werden.

24.11.2025

So schön leuchteten die Polarlichter über dem Matterhorn

So schön leuchteten die Polarlichter über dem Matterhorn

Gleich zweimal hat sich am Mittwoch ein seltenes Himmelsspektakel über der Schweiz gezeigt: Polarlichter färbten den Nachthimmel – auch über dem Matterhorn.

13.11.2025

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan

Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan

So schön leuchteten die Polarlichter über dem Matterhorn

So schön leuchteten die Polarlichter über dem Matterhorn

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bei Walchwil ZG. 30-Tonnen-Fels stürzt auf Strasse

Bei Walchwil ZG30-Tonnen-Fels stürzt auf Strasse

Evangelikale und Reformierte streiten. Machtkampf in Zürcher Oberländer Kirchgemeinde eskaliert

Evangelikale und Reformierte streitenMachtkampf in Zürcher Oberländer Kirchgemeinde eskaliert

Bei Rorschacherberg SG. Auto überschlägt sich auf der A1 – 25-Jähriger schwer verletzt

Bei Rorschacherberg SGAuto überschlägt sich auf der A1 – 25-Jähriger schwer verletzt