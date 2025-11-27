Brienz atmet auf«Ein grosser Abbruch des Plateaus Ost ist nicht mehr möglich»
SDA
27.11.2025 - 13:11
Die Behörden Entwarnung für das evakuierte Bündner Dorf Brienz/Brinzauls: Das instabile Plateau Ost hat sich in den vergangenen Stunden weitgehend in Schutt aufgelöst. Ein grosser Abbruch gilt nicht mehr als möglich.
Keystone-SDA
27.11.2025, 13:11
27.11.2025, 13:29
SDA
Das Bündner Dorf Brienz/Brinzauls ist nicht mehr unmittelbar von einem Felssturz bedroht. Nachdem sich am Mittwoch die Prozesse am Berg verändert haben, sei kein grosser Abbruch des Plateaus Ost mehr möglich, teilten die Behörden heute mit.
Im neusten Informationsbulletin der Gemeinde Albula/Alvra schreibt der Gemeindeführungsstab, das Plateau Ost oberhalb des evakuierten Dorfes sei zuletzt immer stärker in sich zusammengefallen. Es habe sich zunehmend in eine Schuttmasse zerlegt, welche auf die darunter liegende Schuttmasse drücke.
In dieser Schutthalde seien zeitweise Geschwindigkeiten von bis zu fünf Metern pro Stunde gemessen worden, doch habe am frühen Donnerstagmorgen das Tempo des neu gebildeten Schuttstroms bereits wieder deutlich abgenommen.
Zusammen schöben sich die Schuttmassen nun als langsamer Schuttstrom talwärts Richtung Dorf. «Ein grosser Abbruch des Plateaus Ost ist nicht mehr möglich.»
Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige!
25.11.2025
Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan
Fortschritte im Friedensprozess: Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf erstellt. An diesem soll in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern nun weiter intensiv gearbeitet werden.
24.11.2025
So schön leuchteten die Polarlichter über dem Matterhorn
Gleich zweimal hat sich am Mittwoch ein seltenes Himmelsspektakel über der Schweiz gezeigt: Polarlichter färbten den Nachthimmel – auch über dem Matterhorn.
13.11.2025
Schweizer Wetterflash
Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan
So schön leuchteten die Polarlichter über dem Matterhorn