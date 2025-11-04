Das Solothurner Rathaus. (Symbolbild) sda

Ein Mitglied des Solothurner Kantonsparlaments ist gemeinsam mit mehreren Personen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz – Details werden bislang geheim gehalten.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Solothurner Kantonsrat sitzt wegen mutmasslicher Drogendelikte in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt mehrere Festnahmen, nennt aber keine Namen.

Die SVP kündigt Konsequenzen an, sollte sich der Verdacht erhärten. Mehr anzeigen

Ein Mitglied des Solothurner Kantonsparlaments und weitere Personen sitzen wegen des Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft macht derzeit keine genaueren Angaben.

Es befänden sich mehrere Personen in Untersuchungshaft, aus ermittlungstaktischen Gründen äussere man sich derzeit nicht zur genauen Anzahl, teilte Cony Brand, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, am Dienstag auf Anfrage mit. Sie bestätigte eine Meldung des SRF-Regionaljournals Aargau/Solothurn.

Den Beschuldigten würden Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen, hielt Brand fest. Es gelte die Unschuldsvermutung. Gemäss Angaben des SRF-Regionaljournals hatte es in diesem Fall am vergangenen Donnerstag einen Polizeieinsatz gegeben.

SVP-Fraktionspräsident Beat Künzli hielt fest, bei einer allfälligen Verurteilung würde die Partei den betreffenden Kantonsrat zum Rücktritt auffordern. Die SVP stellt mit 25 Mitgliedern erstmals seit der Neuwahl im vergangenen April die grösste Fraktion im Kantonsrat. Das Parlament zählt 100 Sitze.