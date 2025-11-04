  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Polizeieinsatz Solothurner SVP-Kantonspolitiker in Untersuchungshaft

SDA

4.11.2025 - 09:08

Das Solothurner Rathaus. (Symbolbild)
Das Solothurner Rathaus. (Symbolbild)
sda

Ein Mitglied des Solothurner Kantonsparlaments ist gemeinsam mit mehreren Personen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz – Details werden bislang geheim gehalten.

Keystone-SDA

04.11.2025, 09:08

04.11.2025, 09:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Solothurner Kantonsrat sitzt wegen mutmasslicher Drogendelikte in Untersuchungshaft.
  • Die Staatsanwaltschaft bestätigt mehrere Festnahmen, nennt aber keine Namen.
  • Die SVP kündigt Konsequenzen an, sollte sich der Verdacht erhärten.
Mehr anzeigen

Ein Mitglied des Solothurner Kantonsparlaments und weitere Personen sitzen wegen des Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft macht derzeit keine genaueren Angaben.

Es befänden sich mehrere Personen in Untersuchungshaft, aus ermittlungstaktischen Gründen äussere man sich derzeit nicht zur genauen Anzahl, teilte Cony Brand, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, am Dienstag auf Anfrage mit. Sie bestätigte eine Meldung des SRF-Regionaljournals Aargau/Solothurn.

Den Beschuldigten würden Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen, hielt Brand fest. Es gelte die Unschuldsvermutung. Gemäss Angaben des SRF-Regionaljournals hatte es in diesem Fall am vergangenen Donnerstag einen Polizeieinsatz gegeben.

SVP-Fraktionspräsident Beat Künzli hielt fest, bei einer allfälligen Verurteilung würde die Partei den betreffenden Kantonsrat zum Rücktritt auffordern. Die SVP stellt mit 25 Mitgliedern erstmals seit der Neuwahl im vergangenen April die grösste Fraktion im Kantonsrat. Das Parlament zählt 100 Sitze.

Meistgelesen

«Die Trennung von Pia Sundhage ist richtig»
«Die Demokraten haben ganz klar nicht die Leader, die sie brauchen»
Tote nach Taylor-Swift-Kreuzfahrt – Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Reederei
Schweiz verzeichnet höchsten Anstieg an Verkehrstoten in Europa
Trump droht New York bei Mamdani-Wahlsieg – und prahlt: «Ich sehe viel besser aus»

Mehr aus dem Ressort

Trauriger Rekord. Schweiz verzeichnet höchsten Anstieg an Verkehrstoten in Europa

Trauriger RekordSchweiz verzeichnet höchsten Anstieg an Verkehrstoten in Europa

Beleidigungen, körperlicher Angriff. Berner Polizei in Bar attackiert – Strafbefehl

Beleidigungen, körperlicher AngriffBerner Polizei in Bar attackiert – Strafbefehl

Spreitenbach AG. Einbrecher räumen Automaten bei Ikea leer – Polizeihund «Malouk» stellt die Diebe

Spreitenbach AGEinbrecher räumen Automaten bei Ikea leer – Polizeihund «Malouk» stellt die Diebe