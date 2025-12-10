  1. Privatkunden
Tödlicher Frontalcrash 36-Jähriger stirbt bei Autounfall in der Waadt

Noemi Hüsser

10.12.2025

Die Polizei Waadt informierte über den Unfall.
Die Polizei Waadt informierte über den Unfall.
sda

Auf der A9 im Kanton Waadt ist es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein 36-jähriger Mann kam ums Leben, nachdem sein Fahrzeug von der Spur abkam und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Keystone-SDA

10.12.2025, 12:56

10.12.2025, 13:08

Ein Mann ist bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos auf der Autobahn A9 im Kanton Waadt am Dienstag ums Leben gekommen. Der Unfallverursacher, ein 36-jähriger Tunesier, verstarb noch auf der Unfallstelle.

Nach den ersten Erkenntnissen sei eines der Fahrzeuge auf der Strecke zwischen Ballaigues und Le Creux von seiner Fahrspur nach rechts abgewichen und gegen eine Stützmauer geprallt, teilte die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mit. Durch den Aufprall sei das Auto zurückgeschleudert worden und mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug auf der rechten Fahrspur zusammengestossen.

Beim Toten handelt es sich demnach um den Lenker des Fahrzeugs, das von seiner Fahrbahn abgekommen war. Der andere Fahrer, ein 51-jähriger Schweizer, blieb unverletzt. Beide wohnten in der Region.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.

