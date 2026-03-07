  1. Privatkunden
Eine Person festgenommen Autounfall in Escholzmatt LU – ein Toter und vier Schwerverletzte

Lea Oetiker

7.3.2026

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Escholzmatt-Marbach LU ist am Samstagmorgen ein 33-jähriger Mann ums Leben gekommen.
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Escholzmatt-Marbach LU ist am Samstagmorgen ein 33-jähriger Mann ums Leben gekommen.
Polizei Luzern

In Escholzmatt-Marbach LU ist am Samstagmorgen ein Mann bei einem Unfall gestorben, vier Personen wurden verletzt. Eine Person wurde festgenommen.

Lea Oetiker

07.03.2026, 14:16

07.03.2026, 14:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Unfall in Escholzmatt-Marbach (LU) kam am Samstagmorgen ein 33-jähriger Mann ums Leben, vier weitere Personen wurden schwer verletzt.
  • Der Fahrer verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle und prallte in ein entgegenkommendes Auto.
  • Die Polizei hat eine Person festgenommen.
Mehr anzeigen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Escholzmatt-Marbach LU ist am Samstagmorgen ein 33-jähriger Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Der Unfall ereignete sich gegen 7:15 Uhr beim Weiler Lehn. Ein Autofahrer war von Escholzmatt in Richtung Schüpfheim unterwegs, als er gemäss ersten Erkenntnissen nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte in ein korrekt entgegenkommendes Fahrzeug.

Der mutmassliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Drei weitere Insassen des entgegenkommenden Autos erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst 144 sowie per Helikopter in umliegende Spitäler gebracht werden.

Die Polizei hat in Zusammenhang mit dem Unfall eine Person festgenommen. Die genauen Umstände werden von Spezialisten der Luzerner Polizei untersucht, die Staatsanwaltschaft Sursee führt die Ermittlungen.

Neben Polizei und Rettungsdiensten standen auch die Feuerwehren Schüpfheim, Escholzmatt-Marbach und Emmen sowie das zentras im Einsatz. Die Hauptstrasse zwischen Schüpfheim und Escholzmatt blieb während mehrerer Stunden gesperrt.

