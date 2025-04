Rauchen ist im und um den Messeturm in Zürich-Seebach nicht gestattet. Sebastian Gollnow/dpa

Am Messeturm in Zürich-Seebauch gilt neuerdings ein striktes Rauchverbot. Selbst im Umkreis des Gebäudes soll nicht mehr gequalmt werden. Ein Verbotsschild erinnert an strikte US-Regelungen.

Das Rauchen ist neu nicht nur im, sondern auch vor dem Messeturm in Zürich-Seebach weiträumig verboten.

Ein neues Verbotsschild des Eigentümers wirft Fragen auf und geht weiter als gesetzliche Vorschriften.

Vor dem Gebäude darf im Umkreis von acht Metern nicht geraucht werden. Mehr anzeigen

Wer raucht, hat es auch in der Schweiz zunehmend schwer. Zwar ist das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen im Vergleich zu anderen Ländern vergleichsweise liberal. Doch sind Rauchende trotzdem vielerorts unerwünscht. In Zürich gibt es jetzt sogar ein Rauchverbot, dass an strikte Regelungen in den USA angelehnt ist und zu reden gibt.

Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, ist das Rauchen nicht nur im, sondern auch vor dem neuen Messeturm in Zürich-Seebach neu verboten. Und zwar weiträumig.

Die Überbauung mit Gewerbe- und Büroflächen auf 21 Etagen steht in einem der am stärksten wachsenden Quartiere der Stadt. An den Eingangsbereichen hängen nun Schilder mit der englischen Aufschrift: «Smoking prohibited inside the building and within 8 meters.» Übersetzt: Das Rauchen ist im Gebäude und innerhalb von 8 Metern verboten.

Keine Rauch-Polizei geplant

Das überrascht: Zwar hat sich das Rauchverbot in Innenräumen in der Schweiz durchgesetzt, vor Gebäuden allerdings darf weiterhin gequalmt werden. Warum aber nicht mehr am Messeturm in Zürich-Seebach? Laut Geschäftsführer und Architekt Henrik Stump, sei dies auf die Zertifizierung des Gebäudes zurückzuführen.

Der Messeturm trägt das Nachhaltigkeitsgütesiegel LEED-Platinum. Ein Teil der Vorgaben sei der Schutz vor dem Passivrauchen. Ergo die neuen Verbotsschilder. Sie gelten mit der 8-Meter-Limite allerdings nur für die Eingangsbereiche, räumt Stump in der «Aargauer Zeitung» ein – auch wenn die sehr allgemein gehaltene Formulierung missverständlich sei.

Verstösse würden zudem nicht wirklich streng verfolgt. Eine Rauch-Polizei, die Bussen ausspricht, sei jedenfalls nicht unterwegs. Allerdings würden die Mieter bei Wiederholungstaten angesprochen. Man würde «auf die Bedingungen im Mietvertrag verweisen, an die sich ihre Angestellten halten müssen.»

Rauchverbote schweizweit nicht einheitlich

Für die Lungenliga ist die Massnahme am Zürcher Messeturm ein Schritt in die richtige Richtung. Insbesondere bei Ein- und Ausgängen schützen grosszügige qualmfreie Zonen vor Passivrauchen.

Das Rauchen im Freien ist schweizweit nicht einheitlich geregelt. Die Kantone können eigene Regelungen in Ergänzung zum Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen erlassen. In vielen Kantonen ist das Rauchen auf Schularealen, auf Spielplätzen und n Schwimmbädern verboten. In Genf darf mittlerweile auch an ÖV-Haltestellen nicht mehr geraucht werden.