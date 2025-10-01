  1. Privatkunden
Forschende warnen Gletscher könnten bis 2100 verschwinden

SDA

1.10.2025 - 09:00

Insgesamt schmolzen 2025 1,4 Kubikkilometer Eis. (Archivbild)
Insgesamt schmolzen 2025 1,4 Kubikkilometer Eis. (Archivbild)
Matthias Schrader/AP/dpa

Die Schweizer Gletscher schrumpfen weiter: Im Sommer 2025 haben sie erneut drei Prozent ihres Eises verloren. In nur einem Jahrzehnt ist damit ein Viertel des Gletschereises verschwunden.

Keystone-SDA

01.10.2025, 09:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 2025 verloren die Schweizer Gletscher 1,4 Kubikkilometer Eis – der viertgrösste Rückgang seit Messbeginn.
  • Seit 2000 ist das Volumen um 30 Kubikkilometer geschrumpft und die Schmelze beschleunigt sich.
  • Ohne Klimaschutzmassnahmen droht bis 2100 das fast vollständige Verschwinden der Gletscher.
Mehr anzeigen

Schon in der ersten Juli-Hälfte war die Schnee-Reserve aus dem Winter aufgebraucht, und die Eismassen begannen so früh wie kaum je zuvor zu schmelzen. Das teilten das Schweizerische Gletschermessnetz (Glamos) und die Schweizerische Kommission für Kryosphärenbeobachtung (SKK) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) am Mittwoch mit.

Die kühlere Witterung im Juli sorgte dann für etwas Entspannung. «Die Schmelze war trotzdem auf unglaublich hohem Niveau», betonte Matthias Huss, der Leiter von Glamos, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wenn es so weitergeht, sieht es nicht gut aus.» Es resultierte der viertgrösste Gletscherschwund seit Messbeginn. Ein noch grösserer Anteil des Eises schmolz nur im Hitzesommer 2003, sowie in den Jahren 2022 und 2023.

1,4 Kubikkilometer weniger

Insgesamt schmolzen 2025 1,4 Kubikkilometer Eis. Damit könnte man den Bielersee und den Hallwilersee zusammen zu füllen. Als Folge davon nahm die Eisdicke zum Beispiel von Claridenfirn GL, Glacier de la Plaine Morte BE oder Silvrettagletscher GR im Mittel um über zwei Meter ab. Für Gletscher im südlichen Wallis wie den Allalingletscher oder Findelgletscher war der Verlust mit knapp einem Meter etwas geringer.

Ende 2025 verfügte die Schweiz damit noch über etwa 45,1 Kubikkilometer Gletschereis – 30 Kubikkilometer weniger als im Jahr 2000. Die Gletscherschmelze hat sich dabei in den letzten Jahrzehnten deutlich beschleunigt, wie aus dem Glamos-Bericht hervorgeht: In den zehn Jahren bis 2000 gingen 10 Prozent des Eisvolumens verloren, 2000 bis 2010 waren es 14 Prozent, 2010–2020 17 Prozent und in der letzten Dekade (2015 – 2025) bereits 24 Prozent.

Der Spielraum wird kleiner

«Es gibt noch Spielraum, um die Gletscher zu erhalten», sagte Huss. «Aber er wird von Jahr zu Jahr kleiner.» Die meisten Gletscher werden in der Schweiz laut Huss bis zum Jahr 2100 Jahren wohl verschwunden sein. «Die grössten Gletscher in der Schweiz sind aber noch rettbar», betonte der Forscher.

Voraussetzung dafür sei allerdings, dass Klimamassnahmen weltweit umgesetzt würden. Ohne Klimaschutz wäre es laut Huss wahrscheinlich, dass bis zum Jahr 2100 in der Schweiz quasi kein Gletschereis mehr vorhanden wäre.

Das Gebirge wird instabil

Wichtig ist dies laut Huss nicht nur, weil mit dem Gletscherschwund das Alpenpanorama verändert, sondern auch, weil die Wasser- und Energieversorgung von den Gletschern abhängig ist und weil Naturgefahren damit zusammenhängen.

Besonders beschäftigt hat die Gletscher-Forscherinnen und -Forscher in diesem Jahr der Gletscherabbruch, der im Mai als Eis- und Felslawine das Dorf Blatten VS verschüttet hat. «Wir haben in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, dass es Instabilitäten gibt. Aber Blatten war ein katastrophaler Fall», sagte Huss.

«Die stetig schwindenden Gletscher tragen dazu bei, dass sich das Gebirge destabilisiert», so der Experte.

Videos aus dem Ressort

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister: «Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten.»

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Warschau: Auf dem dortigen Sicherheitsforum ruft er zu verstärkten Anstrengungen bei der Luftverteidigung der Nato auf.Russland werde für das Bündnis immer mehr zur Gefahr – gleichzeitig warnt Pistorius davor, in eine von Kremlchef Wladimir Putin aufgebaute Falle fortgesetzter Eskalation zu gehen.

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

Orem, 13.09.2025: Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der Tatverdächtige gefasst. Der Tatverdächtige ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten 22 Jahre alt. Was ist über ihn bekannt? Der Tatverdächtige war kein Student der Uni, an der sich die Tat ereignete. Er soll in den vergangenen Jahren laut einem Familienmitglied politischer geworden sein. Unklar ist, ob sich der Tatverdächtige bisher zu den Vorwürfen geäussert hat. Und auch das genaue Motiv ist bisher noch unklar. Zuletzt hatte die Bundespolizei FBI intensiv nach dem Schützen gesucht. Die Behörde veröffentlichte dazu eine Videosequenz und weitere Fotos. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt. Der Schütze könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk geschossen haben.

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

