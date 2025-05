Die Kantonspolizei Wallis hat ein gestohlenes Auto wiedergefunden. KEYSTONE

Wenn Autohersteller und Fahndungsbehörden weltweit ermitteln, können sie auch ein gestohlenes Auto aufspüren. So geschehen nach einem Diebstahl im Kanton Wallis.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Die Kantonspolizei Wallis hat nach wochenlanger Suche einen Erfolg erzielt: Ein in Eyholz VS gestohlenes Auto ist wieder zurück beim Besitzer. Das teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis zusammen mit der Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Am 21. Februar 2025 meldete eine Autogarage an der Kantonsstrasse in Eyholz einen Einbruch. Unbekannte brachen in die Büroräume ein und stahlen den Autoschlüssel eines Personenwagens. Danach fuhren sie mit dem Auto davon, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt.

Dank einer internationalen Zusammenarbeit mit dem Fahrzeughersteller sowie den spanischen und französischen Behörden konnte das Auto zuerst in Spanien und später in Frankreich geortet werden. Dort wurde es schliesslich sichergestellt. «Dank der Koordination zwischen den involvierten Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis befindet sich der Personenwagen nach erfolgreicher Rückführung nun wieder im Besitz des Geschädigten», schreibt die Staatsanwaltschaft.

Die Täter sind noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, die Ermittlungen laufen weiter.