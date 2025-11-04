  1. Privatkunden
Spreitenbach AG Einbrecher räumen Automaten bei Ikea leer – Polizeihund «Malouk» stellt die Diebe

Lea Oetiker

4.11.2025

Der Polizeihund «Malouk».
Der Polizeihund «Malouk».
Kantonspolizei Aargau

Nach einem Aufbruch eines Parkautomaten bei Ikea in Spreitenbach AG hat Polizeihund «Malouk» zwei flüchtige Verdächtige aufgespürt. Die Männer wurden festgenommen, das Deliktsgut sichergestellt.

Lea Oetiker

04.11.2025, 07:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unbekannte brachen bei Ikea in Spreitenbach AG einen Parkautomaten auf und stahlen mehrere hundert Franken Münzgeld.
  • Polizeihund Malouk spürte zwei flüchtige Verdächtige, beide rumänischer Herkunft, in der Nähe auf.
  • Die Männer wurden festgenommen, die Polizei prüft nun mögliche weitere Delikte.
Mehr anzeigen

Zwei mutmassliche Diebe sind in der Nacht auf Montag beim Einrichtungshaus Ikea in Spreitenbach AG festgenommen worden – dank Spürsinn und Einsatzbereitschaft des Polizeihundes «Malouk».

Kurz nach drei Uhr hatte eine Drittperson der Polizei mehrere maskierte Personen gemeldet, die sich beim Haupteingang des Möbelhauses mit einer Winkelschleifmaschine an einem Parkautomaten zu schaffen machten.

Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Baden und der Kantonspolizei Aargau rückten aus, unterstützt von einer Einheit der Kantonspolizei Zürich. Vor Ort waren die Verdächtigen jedoch bereits geflüchtet.

Diensthund Malouk nahm sofort die Fährte auf. Unweit des Tatortes spürte er in einem Dickicht bei einer Minigolfanlage einen Verdächtigen auf, der daraufhin zu Fuss zu entkommen versuchte. Ein Polizist hielt den 27-jährigen Rumänen wenig später unter einer Fussgängerbrücke an. Der Mann verletzte sich bei der Flucht am Bein und wurde ins Spital gebracht.

Malouk witterte einen weiteren Mann

Kurz darauf witterte Malouk einen weiteren Mann, der sich ebenfalls im Gebüsch versteckte. Der 33-jährige Rumäne trug Handschuhe und hatte einen Rucksack bei sich. In diesem fanden die Einsatzkräfte eine grössere Menge Münzgeld sowie die Tatwerkzeuge, darunter eine Winkelschleifmaschine.

Beide Männer wurden unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen. Das sichergestellte Deliktsgut beläuft sich laut Kantonspolizei Aargau auf mehrere hundert Franken. Ob die Beschuldigten für weitere Einbrüche verantwortlich sind, wird derzeit untersucht.

