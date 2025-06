Einbrecher rauben Schmuckgeschäft an der Zürcher Bahnhofsstrasse aus

Unbekannte Täter rammten ein Schmuckgeschäft an der Zürcher Bahnhofstrasse. Keystone

Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen mit einem Rammbock die Türe eines Schmuckladens an der Zürcher Bahnhofstrasse aufgebrochen. Trotz schneller Reaktion blieb die Polizei ohne Erfolg.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am frühen Samstagmorgen wurde ein Schmuckgeschäft an der Zürcher Bahnhofstrasse von Unbekannten durch Rammen der Eingangstür aufgebrochen.

Die Polizei traf rasch am Tatort ein, konnte die flüchtigen Täter jedoch nicht stellen; die Schadenshöhe ist noch unklar.

Gesucht werden Zeugen sowie ein roter Alfa Romeo Stelvio, mit dem die Einbrecher mutmasslich geflüchtet sind. Mehr anzeigen

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen die Eingangstüre eines Schmuckgeschäfts an der Zürcher Bahnhofstrasse gerammt, um in den Laden einzudringen. Obwohl die Polizei bereits wenige Minuten nach dem Notruf vor Ort war, konnte sie die Einbrecher nicht fassen.

Zur Höhe des Deliktsguts könne sie derzeit keine Angaben machen, teilte die Stadtpolizei Zürich am Samstag mit.

Die Täterschaft sei in unbekannte Richtung geflüchtet, heisst es weiter. Die Polizei sucht Zeugen und einen roten Alfa Romeo Stelvio.