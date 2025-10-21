  1. Privatkunden
Einbruchsserie in der Westschweiz Einbrecher stehlen in der Waadt Waffen und Munition

SDA

21.10.2025 - 11:25

Nach einem Einbruch in Mont-sur-Lausanne hat die Waadtländer Polizei neun Verdächtige festgenommen.
Nach einem Einbruch in Mont-sur-Lausanne hat die Waadtländer Polizei neun Verdächtige festgenommen.
Keystone

Eine Gruppe mutmasslicher Einbrecher versuchte in der Westschweiz, Waffenläden auszurauben – mit gestohlenen Autos und mutmasslich über soziale Medien rekrutiert.

Keystone-SDA

21.10.2025, 11:25

21.10.2025, 11:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Renens wurde bei einem Einbruch in einen Waffenladen am Samstag Waffen und Munition gestohlen.
  • Beim gescheiterten Einbruch in Mont-sur-Lausanne wurden neun junge Verdächtige festgenommen.
  • Die Polizei vermutet organisierte Kriminalität hinter den Taten.
Mehr anzeigen

In den letzten Tagen sind in der Waadt zwei Waffenläden von Einbrechern ins Visier genommen worden. In Renens wurden in einem Laden am Samstag Waffen und Munition gestohlen. Ein Einbruch in ein Geschäft in Mont-sur-Lausanne am 10. Oktober scheiterte hingegen.

Im Fall des Einbruchs in Renens seien die Täter noch auf der Flucht. Nach dem Einbruch in Mont-sur-Lausanne wurden neun Verdächtige festgenommen, wie die Waadtländer Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Während einer Patrouille in der Industriezone von Mont-sur-Lausanne fiel den Polizisten demnach ein verdächtiges Auto auf, das in unmittelbarer Nähe des Waffengeschäfts geparkt war. Beim Anblick der Polizei flüchteten mehrere Personen, bevor sie festgenommen werden konnten, wie es weiter hiess.

Täter benutzten gestohlene Fahrzeuge

Bei den neun Verdächtigen im Alter von 19 bis 22 Jahren handle es sich um einen Waadtländer und acht Franzosen. Die Täter benutzten laut Polizei in der Schweiz gestohlene Fahrzeuge, um den versuchten Einbruch zu begehen.

In den letzten Monaten kam es in der Schweiz vermehrt zu Diebstählen aus Waffenläden, unter anderem in Sitten, Yverdon VD oder Evionnaz VS. Die Ermittlungen zeigten, dass Auftraggeber Personen über soziale Netzwerke rekrutierten, um gegen Bezahlung verschiedene Straftaten zu begehen, so die Waadtländer Polizei in ihrer Mitteilung.

