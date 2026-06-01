Die Aargauer Polizei hat zwei Männer verhaftet. (Symbolbild/Keystone) KEYSTONE

Ein Buschauffeur meldete in Dättwil zwei verdächtige Männer auf einer Baustelle. Kurz darauf nahm die Polizei zwei mutmassliche Einbrecher fest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Buschauffeur alarmierte am Sonntagabend die Polizei wegen verdächtiger Personen auf einer Baustelle an der Dättwilerstrasse.

Die Einsatzkräfte fanden einen aufgebrochenen Baustellenzaun und nahmen zwei Männer auf dem Areal fest.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung eröffnet. Mehr anzeigen

Ein aufmerksamer Buschauffeur hat in Dättwil AG möglicherweise einen Einbruch verhindert. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, meldete er am Sonntag kurz nach 23.30 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer mit Taschenlampen auf einer Baustelle an der Dättwilerstrasse.

Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Baden und der Kantonspolizei Aargau rückten aus. Vor Ort stiessen die Einsatzkräfte auf einen ausgehebelten Baustellenzaun.

Die Fahndung führte laut Polizei rasch zum Erfolg. Eine Patrouille fand einen mutmasslichen Einbrecher, der sich hinter einem Stapel Isolationsmatten versteckt hatte. Der Mann trug einen neuwertigen Bolzenschneider und schwarze Handschuhe bei sich.

Kurz darauf hielt die Stadtpolizei Baden einen zweiten Verdächtigen ebenfalls auf dem Baustellenareal an. Bei der Anhaltung verletzte sich ein Polizist leicht am Knie.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 44-jährigen Schweizer und einen 45-jährigen Slowenen. Beide seien einschlägig polizeibekannt, schreibt die Kantonspolizei. Die Polizei klärt nun ab, ob die Männer für weitere Delikte infrage kommen. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung eröffnet.