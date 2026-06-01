  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizei verhaftet zwei Männer Einbrecher versteckt sich hinter Isolationsmatten – Buschauffeur bemerkt sie

Petar Marjanović

1.6.2026

Die Aargauer Polizei hat zwei Männer verhaftet. (Symbolbild/Keystone)
Die Aargauer Polizei hat zwei Männer verhaftet. (Symbolbild/Keystone)
KEYSTONE

Ein Buschauffeur meldete in Dättwil zwei verdächtige Männer auf einer Baustelle. Kurz darauf nahm die Polizei zwei mutmassliche Einbrecher fest.

Petar Marjanović

01.06.2026, 12:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Buschauffeur alarmierte am Sonntagabend die Polizei wegen verdächtiger Personen auf einer Baustelle an der Dättwilerstrasse.
  • Die Einsatzkräfte fanden einen aufgebrochenen Baustellenzaun und nahmen zwei Männer auf dem Areal fest.
  • Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung eröffnet.
Mehr anzeigen

Ein aufmerksamer Buschauffeur hat in Dättwil AG möglicherweise einen Einbruch verhindert. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, meldete er am Sonntag kurz nach 23.30 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer mit Taschenlampen auf einer Baustelle an der Dättwilerstrasse.

Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Baden und der Kantonspolizei Aargau rückten aus. Vor Ort stiessen die Einsatzkräfte auf einen ausgehebelten Baustellenzaun.

Die Fahndung führte laut Polizei rasch zum Erfolg. Eine Patrouille fand einen mutmasslichen Einbrecher, der sich hinter einem Stapel Isolationsmatten versteckt hatte. Der Mann trug einen neuwertigen Bolzenschneider und schwarze Handschuhe bei sich.

Kurz darauf hielt die Stadtpolizei Baden einen zweiten Verdächtigen ebenfalls auf dem Baustellenareal an. Bei der Anhaltung verletzte sich ein Polizist leicht am Knie.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 44-jährigen Schweizer und einen 45-jährigen Slowenen. Beide seien einschlägig polizeibekannt, schreibt die Kantonspolizei. Die Polizei klärt nun ab, ob die Männer für weitere Delikte infrage kommen. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung eröffnet.

Meistgelesen

Mario Fehr greift Linke nach Messerangriff frontal an
Goldene Generation ohne Krönung – sind Josi, Niederreiter und Genoni bald weg?
Franzosen entern russischen Öltanker +++ Kiews Drohnen zerstören Tu-142 am Boden
Neue Glarner E-Busse bleiben am Berg stecken
Britische Touristen rasen durchs Wallis – jetzt droht beiden Gefängnis