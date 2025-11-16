  1. Privatkunden
Der neuste Schokolade-Hype Schoggi-Fans stehen bei Lindt für Matcha-Erdbeer-Latte stundenlang an

Yannik Tschan

16.11.2025

Hype um Match-Erdbeere-Schokolade bei Lindt

Hype um Match-Erdbeere-Schokolade bei Lindt

Dubai-Schokolade war gestern, der neue Trend heisst Matcha-Strawberry-Latte. Lindt hat heute neue Limited Schokolade exklusiv verkauft und blue News wollte wissen, wie die dieser neue Hype in Schokoladenform schmeckt.

15.11.2025

Dubai-Schokolade war gestern, der neue Trend heisst Matcha-Strawberry-Latte. Lindt hat die neue, limitierte Schokolade exklusiv verkauft.  blue News war dabei und hat die neue Hype-Schoggi probiert. 

Yannik Tschan

16.11.2025, 10:06

16.11.2025, 11:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lindt versucht sich mit «Tokyo Style Chocolade» an einem neuen Trend
  • Die Schokolade erinnert geschmacklich an weisse Schokolade mit Erdbeere
  • Fans standen bereits Stunden vor Türöffnung an, um eine der begehrten Tafeln zu ergattern
Mehr anzeigen

Um 10 Uhr war es so weit und die erste «Tokyo Style Chocolade» wurde einer glücklichen Kundin übergeben. Diese wartete aber bereits seit 5.30 Uhr in Kilchberg vor verschlossener Türe, um die erste Schokolade ergattern zu können.

Was letztes Jahr mit dem Hype der «Dubai Schokolade» begonnen hat, versucht Lindt nun weiterzuführen.

Die Schokoladentafel gab es nur am 15. November exklusiv zu kaufen – für stolze 14.95 Franken pro Tafel. Dafür inklusive eines Matcha-Strawberry-Latte-Getränks und einer handgeschriebenen Karte mit dem eigenen Namen in japanischer Kalligrafie. Grund genug für hunderte Schokoladefans, nach Kilchberg am Zürichsee zu reisen.

Matcha-Latte ist die neue Dubai Schokolade

Diesen Sommer erlebte Matcha-Latte nicht zuletzt dank Social Media einen grossen Hype. Das Getränk ist inzwischen auch in vielen Kaffees, insbesondere in den Städten, anzutreffen.

Ernährungsberaterin schätzt ein. Matcha-Boom – was steckt hinter dem grünen Teegetränk?

Ernährungsberaterin schätzt einMatcha-Boom – was steckt hinter dem grünen Teegetränk?

«Matcha» ist Japanisch und wird mit «gemahlener Tee» übersetzt – und genau das ist es. Grüntee wird zuerst gemahlen und dann mit etwas Wasser und einem Bambusbesen schaumig geschlagen. Dazu kommt Milch und fertig ist das Trendgetränk. Oftmals wird noch Erdbeerpüree darunter gemischt, so entsteht der Matcha-Strawberry-Latte.

Das neue Produkt von Lindt erinnert dabei am ehesten an weisse Schokolade mit Erdbeergeschmack. Hinzu kommt die bittere Note des Matcha, wobei dieser Geschmack nur sehr schwach vertreten ist.

Die handgemachten Tafeln sind streng limitiert und wurden nur heute im Lindt-Store verkauft, ob das Produkt zukünftig auch normal in den Handel kommt, ist gemäss Lindt noch unklar.

