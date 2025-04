«Eine inkompetente Chaos-Truppe ohne Verstand und Anstand»

Trump als Präsident – wie beeinflusst das die Schweiz? blue News wollte wissen, was die Schweizer*innen über die neue US-Politik denken und ob sich ihr Reise- und Kaufverhalten gegenüber der USA verändert hat.

Celia Goldschmid und Luna Pauli Celia Goldschmid

Seit Donald Trump erneut Präsident der USA ist, hat sich vieles verändert.

Diese Entwicklungen sorgen weltweit für Diskussionen.

blue News wollte wissen, ob sich das Reiseverhalten und das Konsumverhalten der Schweizer*innen gegenüber amerikanischen Produkten verändert hat.

Erst seit neun Wochen ist Donald Trump wieder im Amt. Und schon hat sich politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich einiges verändert. Ob Nato-Bündnis oder Handelsabkommen. Was gestern noch als sicher galt, mag vielleicht schon in naher Zukunft keinen Rappen mehr wert sein. Das verunsichert Menschen weltweit.

blue News begab sich in Zürich auf die Strasse und wollte wissen: Wie denken die Schweizer*innen über den neuen Mann in Washington, und: Würden sie derzeit auch in die USA reisen oder vielleicht sogar amerikanische Produkte boykottieren?