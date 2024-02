Eine Person nach Grossbrand in Andermatt UR vermisst

Die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Kantonspolizei Uri

In Andermatt UR ist es Donnerstagnacht zu einem Hausbrand gekommen. 22 Personen wurden in Sicherheit gebracht, eine wird vermisst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Feuerwehr bekämpfte in Andermatt UR einen Grossbrand.

22 Personen wurden evakuiert.

Derzeit wird eine Person vermisst. Mehr anzeigen

Am Donnerstag kurz vor 4 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri die Meldung über einen Brand eines Wohnhauses an der Gotthardstrasse in Andermatt ein. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Uri schreibt.

Dank des raschen Löscheinsatzes der Feuerwehr Andermatt mit Unterstützung der Feuerwehren Altdorf, Hospental und Realp konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden, eine weitere Ausbreitung verhindert und schliesslich vollständig gelöscht werden. 22 Personen wurden aus dem Brandobjekt und den umliegenden Gebäuden evakuiert.

Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung mussten zwei Personen durch den Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri betreut und anschliessend ins Kantonsspital gebracht werden. Diese konnten zwischenzeitlich das Spital wieder verlassen.

50 Personen im Einsatz

Derzeit wird ausserdem eine Person vermisst, welche sich zum Zeitpunkt des Brandes mutmasslich im Haus befunden hat.

Die Brandursache und die genaue Höhe des Sachschadens bilden Gegenstand der Abklärungen der Kantonspolizei Uri. Der Dorfkern von Andermatt bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Eine Verkehrsumleitung ist signalisiert.

Insgesamt standen über 50 Personen der Feuerwehren Andermatt, Altdorf, Hospental und Realp, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, die Rega, Samariter von Andermatt, Abwasser Uri sowie die Kantonspolizei Uri im Einsatz.