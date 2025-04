Die Zukunft der «Fliege Erika» an der Universität St. Gallen ist ungewiss. Screenshot Reckhaus

An der Universität St. Gallen steht die Entfernung der Kunstinstallation «Fliege Erika» zur Debatte. Die Fliege hat viele Anhänger*innen, die wollen, dass sie bleibt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die tote Fliege «Erika» symbolisiert an der Universität St. Gallen den Wandel eines Unternehmers hin zu insektenfreundlichem Handeln.

Nach zehn Jahren wird über ihren Verbleib diskutiert, Studierende und Professoren kämpfen mit einer Petition für ihren Erhalt.

An der Universität St. Gallen sorgt das Kunstwerk «Fliege Erika» – eine tote Stubenfliege – für Diskussionen. Grund dafür: Es soll möglicherweise entfernt werden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Studierende und Professoren setzen sich mit einer Petition für den Erhalt des Insekts ein, das eine besondere Geschichte hat.

Die Geschichte hinter Erika beginnt mit dem deutschen Unternehmer Hans-Dietrich Reckhaus, der Insektenvertilgungsmittel herstellt. Auf der Suche nach einer Werbeidee für eine Fliegenfalle wandte er sich an die Künstler Frank und Patrik Riklin aus St. Gallen. Diese überzeugten ihn, Fliegen zu retten statt zu töten, was zunächst Umsatzeinbussen bedeutete. Langfristig erwies sich die Idee jedoch als erfolgreich.

Heute enthalten nur noch 25 Prozent von Reckhaus' Produkten Gift, und sie sind mit dem Hinweis versehen, dass sie wertvolle Insekten töten. Sein Geschäftsmodell fördert insektenfreundliche Lebensräume und hat ihn zu einem Vorreiter in der Branche gemacht.

Die Künstler begleiteten Reckhaus' Wandel mit einer Kunstaktion, die 2012 mit der Rettung von 902 Stubenfliegen begann. Eine dieser Fliegen war Erika, die später in einem Wellness-Hotel verwöhnt wurde. Diese Aktionen wurden dokumentiert und führten 2015 zur Aufnahme von Erika in die Kunstsammlung der HSG, wo sie in einem Glas-Sarkophag zwischen Werken von Joan Miró und Gerhard Richter ruht.

Petition gestartet

Die Fliege steht als Symbol dafür, dass Kunst den Geschäftsplan eines Unternehmens beeinflussen kann, wie das «St. Galler Tagblatt» damals berichtete. Doch nun, da die zehnjährige Leihfrist abgelaufen ist, ist Erikas Zukunft ungewiss. Der Unternehmer würde sie gerne an der HSG belassen, aber die Kunstkommission hat Bedenken, sowohl formale als auch ästhetische.

Der Streit um Erika hat auch die Studierenden mobilisiert. Auf der Website savethefly.ch haben Andrin Schmid und Alan Naranjo, beide Studenten der HSG, verschiedene Campus-Legenden über Erika gesammelt. Diese Geschichten, wie die angebliche Begegnung mit Barack Obama, zeigen die kreative Unterstützung der Studierenden für die Fliege, die zu einem Maskottchen der HSG geworden ist.

Universität St. Gallen äussert sich nicht zu Erika

Die Petition zur Rettung von Erika wurde von fast 1000 Personen unterzeichnet, darunter viele Professoren, schreibt der «Tages-Anzeiger» weiter. Dies zeigt, wie wichtig die Fliege für die Studierendenschaft ist. Am Freitag soll ein Treffen zwischen der Kunstkommission und dem Stifter stattfinden, was die Studenten als kleinen Erfolg werten. Das Schicksal von Erika ist jedoch noch ungewiss.

Die Universität St. Gallen äussert sich derzeit nicht zu dem Thema, da die Sitzung der Kunstkommission abgewartet werden muss. Alle Argumente sollen dort diskutiert werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Die Künstler betonen die Bedeutung von Erika als Verbindung von Kunst und Wirtschaft, die ethisches Denken und Handeln im ökonomischen Kontext verkörpert. Daher sei die HSG der ideale Ort für die Fliege, so Patrik Riklin.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.