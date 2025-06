SVP-Politiker: «Einer der besten Vorstösse, den ich gesehen habe»

Selten bin ich begeistert ob SVP-Vorstössen – diesen unterstütze ich sehr gerne. Das Arbeitstempo in Bern ist gelinde gesagt behäbig (Kalauer: was man den Bernern ja insgesamt unterstellt ... «Wo viel Rauch ischt, sieht man das Feuer kaum noch» ... oderso)

Einfach nur Populismus zu unterstellen, dünkt mich hier nicht korrekt. Wenn man sich überlegt, wie lange viele Menschen in diesem Land für Fr. 440.- arbeiten müssen respektive keinen Tageslohn in dieser Höhe erwirtschaften, ist es schon ein bisschen "dicke Post", für höchstens einen halben Tag Arbeit den Betrag für ein ganzes Taggeld entgegenzunehmen (der reguläre Lohn kommt ja dann noch dazu). Die Damen und Herren im Parlament haben "gewusst", als sie sich zur Wahl stellten, dass sie für eine bestimmte Zeit in Bern an der Session sein werden. Max und Erna Durchschnittsverbraucher kommen mitunter auch erst spät heim - und kümmern sich dann um ihre anderen Verpflichtungen im Leben.

WerWasWo48

in der Stifti arbeitete ich noch am Sa-Morgen, später am Fr. bis 17 Uhr, vor der Pensionierung am Fr. bis 16 Uhr. Heute weiss ich, ich wäre besser Parlamentarier in Bern geworden, dann hätte ich schon am Fr. 11.30 Uhr Feierabend. Aber ich verstehe das schon, die müssten ja dann mit dem arbeitenden Volk im überfüllten Zug nach Hause fahren und sich die wirkliche Welt erklären lassen.