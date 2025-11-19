  1. Privatkunden
Entlebuch LU Einfamilienhaus brennt bis auf Grundmauern ab – Bewohner muss ins Spital

Dominik Müller

19.11.2025

Das Haus stand in Vollbrand.
Das Haus stand in Vollbrand.
Luzerner Polizei

In Entlebuch LU hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital geflogen.

Dominik Müller

19.11.2025, 13:43

In der Nacht auf Mittwoch hat im Gebiet Schwändi in der Gemeinde Entlebuch LU ein Einfamilienhaus gebrannt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren bereits offene Flammen aus dem Gebäude zu sehen, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Kurze Zeit später stand demnach das Haus in Vollbrand. Die Feuerwehren Entlebuch-Hasle und Wolhusen konnten verhindern, dass das Feuer auf weitere Häuser übergreift. Das Einfamilienhaus brannte jedoch bis auf die Grundmauern ab.

Ein Bewohner wurde aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Fünf Anwohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst begutachtet, benötigten letztlich aber keine medizinische Betreuung.

Die Brandursache wird durch die Brandermittler der Luzerner Polizei abgeklärt.

