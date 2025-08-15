  1. Privatkunden
Defekte Verbindungstür 2.-Klasse-Reisende sitzen in 1. Klasse fest – SBB verlangen Aufpreis

ai-scrape

15.8.2025 - 10:34

Gemäss SBB sei bei Kontrollen jeweils Fingerspitzengefühl gefragt.
Gemäss SBB sei bei Kontrollen jeweils Fingerspitzengefühl gefragt.
Symbolbild: Keystone

Ein defekter Durchgang zwischen den Klassen führte dazu, dass Reisende mit 2.-Klasse-Tickets in der 1. Klasse festsassen. Das SBB-Personal forderte dennoch einen Aufpreis.

Dominik Müller

15.08.2025, 10:34

15.08.2025, 11:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der Strecke Bern–Zürich blieb am Dienstag die Verbindungstür zwischen 1. und 2. Klasse wegen einer technischen Störung blockiert.
  • Reisende mit 2.-Klasse-Ticket konnten den Wagen nicht wechseln.
  • Trotz der unfreiwilligen Situation verlangte das SBB-Zugpersonal einen Aufpreis.
Mehr anzeigen

Die Situation dürften Pendler*innen kennen: Reisende, die in letzter Minute am Gleis ankommen, steigen oft in den ersten oder letzten Wagen eines Zuges ein. Das ist auch mit einem 2.-Klasse-Ticket in einen Wagen der 1. Klasse erlaubt, sofern danach umgehend der Gang in die richtige Klasse angetreten wird.

Am Dienstagabend jedoch stiessen Reisende auf der Strecke zwischen Bern und Zürich auf ein unerwartetes Hindernis: Die Verbindungstür zwischen der 1. und 2. Klasse war aufgrund einer technischen Störung blockiert, wie SRF-«Espresso» berichtet.

Dies habe dazu geführt, dass die Passagiere mit 2.-Klasse-Tickets in der 1. Klasse festsassen. Trotz der unfreiwilligen Situation erhob das Zugpersonal einen Aufpreis für den Klassenwechsel. Die Begründung: Die Reisenden hätten die Annehmlichkeiten der 1. Klasse genutzt.

Vorgehen war «tariflich korrekt, aber streng»

Die SBB und Alliance Swisspass betonen, dass solche Vorfälle selten sind und dass Reisende in solchen Fällen bei der nächsten Gelegenheit über das Perron umsteigen sollten. Im aktuellen Fall sei diese Möglichkeit vom Zugpersonal jedoch nicht akzeptiert worden.

Die SBB räumen gegenüber SRF ein, dass das Vorgehen des Personals zwar «tariflich korrekt», aber «ein wenig streng» gewesen sei. Das Personal müsse bei Kontrollen schnell Entscheidungen treffen, was Fingerspitzengefühl erfordere. Obwohl dies meist gut gelinge, sei es in diesem Fall nicht optimal verlaufen.

Betroffene Reisende werden gebeten, sich an den Kundendienst zu wenden, um den Vorfall individuell prüfen zu lassen.

Video zum Thema

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Die SBB stellen am Donnerstagmorgen ihren ersten komplett modernisierten ICN vor. Im Zug warten zahlreiche Verbesserungen auf die Kunden.

24.10.2024

