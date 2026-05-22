SRF wurde von der UBI gerügt. blue News

Corona, Gaza, Erbschaftssteuer: Alte Streitfragen beschäftigen die Medienaufsicht weiter. Die UBI rügt SRF und RTS mehrfach wegen mangelhafter oder einseitiger Berichterstattung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die UBI hat Beschwerden gegen SRF- und RTS-Beiträge zu Corona, Gaza und der Erbschaftssteuer beurteilt.

Sie rügte Sendungen wegen einseitiger oder fehlerhafter Berichterstattung, darunter einen SRF-Beitrag zur Covid-Impfung und eine Sendung zur Erbschaftssteuer.

Andere Beschwerden, etwa zu Gaza-Berichten und Interviews mit Ex-Impfchef Christoph Berger, wies die UBI ab. Mehr anzeigen

Die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) hat mehrere Beschwerden gegen SRF- und RTS-Beiträge zu Covid-Impfungen, Gaza und zur Erbschaftssteuer beurteilt.

Zwei Beschwerden hiess sie gut: Eine gegen die SRF-Radiosendung «Treffpunkt» zur ersten Corona-Impfung in der Schweiz sowie eine gegen die Wiederholung der SRF-Sendung «Bleisch & Bossart» vor der Abstimmung über die Erbschaftssteuerinitiative. Das teilte die UBI am Freitag mit.

Keine Kritik aus Medizin-Kreisen

Im Fall der «Treffpunkt»-Sendung vom Dezember 2025 kam die UBI mit 7 zu 2 Stimmen zum Schluss, die Sendung habe das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt. Die interviewte SRF-Wissenschaftsjournalistin habe fünf Jahre nach der Einführung der mRNA-Impfstoffe weder Kritik aus medizinischen Kreisen noch Nebenwirkungen oder offene Forschungsfragen thematisiert. Das Publikum habe sich deshalb keine eigene Meinung bilden können, argumentierte die UBI. Das Argument von SRF, das Publikum verfüge über genügend Vorwissen, wies die Behörde zurück.

Ebenfalls mit 7 zu 2 Stimmen hiess die UBI eine Beschwerde gegen die Sendung «Bleisch & Bossart» gut. Die 2021 produzierte Sendung «Ist erben fair?» lief Anfang November 2025 erneut – drei Wochen vor der Abstimmung über die Erbschaftssteuerinitiative. Die UBI befand, die Diskussion habe sich einseitig zugunsten der Erbschaftssteuer positioniert und damit das Vielfaltsgebot verletzt. Weil SRF den Fehler bereits eingeräumt und sich entschuldigt hatte, verzichtete die UBI auf weitere Massnahmen.

Abgewiesen hat die UBI dagegen Beschwerden gegen Interviews mit dem früheren Impfchef Christoph Berger bei Radio SRF. Zwar kritisierte sie die Aussage, sowohl Covid-Infektionen als auch Impfungen seien für Kinder harmlos. Insgesamt wertete sie die Berichterstattung aber als sachgerecht.

RTS musste nicht von «Genozid» sprechen

Auch vier RTS-Beiträge zum Krieg in Gaza verletzten laut UBI die journalistischen Vorgaben nicht. Die Beschwerde hatte sich unter anderem gegen die Wortwahl «Krieg» und «Terrorist» sowie gegen den Verzicht auf den Begriff «Genozid» gerichtet. Die UBI hielt fest, Medien dürften sich an der offiziellen Terminologie des Bundesrats orientieren.

Eine weitere Beschwerde gegen eine RTS-Radiosendung zur Masern- und Covid-Impfung hiess die UBI knapp mit 5 zu 4 Stimmen gut. Die Mehrheit bemängelte ungenügend überprüfte Angaben zu Todesfällen durch Masern sowie eine falsche Aussage zu Nebenwirkungen der Covid-Impfung. Journalistinnen und Journalisten hätten die Quellen stärker hinterfragen müssen, urteilte die UBI.

Die UBI ist eine ausserparlamentarische Bundeskommission. Sie prüft Beschwerden gegen Radio-, Fernseh- und Onlineangebote schweizerischer Sender. Ihre Entscheide können ans Bundesgericht weitergezogen werden.