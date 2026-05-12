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Eisheiligen vermasseln Auffahrtswoche Winter feiert Comeback im Mai – Video zeigt Schnee in der Ostschweiz

Dominik Müller

12.5.2026

Schnee in Walenstadt im Mai

Schnee in Walenstadt im Mai

Mit den Eisheiligen kehrt der Winter kurzzeitig zurück. Lokal fiel am Dienstag Schnee bis in mittlere Höhenlagen. Besonders empfindliche Pflanzen sollten wegen möglichem Bodenfrost geschützt werden.

12.05.2026

Mit den Eisheiligen kehrt der Winter kurzzeitig zurück. Lokal fiel am Dienstag Schnee bis in mittlere Höhenlagen. Besonders empfindliche Pflanzen sollten wegen möglichem Bodenfrost geschützt werden.

Dominik Müller

12.05.2026, 09:05

12.05.2026, 09:25

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Eisheiligen bringen der Schweiz aktuell kaltes, nasses und teils winterliches Wetter.
  • Schnee fiel sogar in mittleren Lagen.
  • In der Nacht auf Mittwoch droht örtlich Bodenfrost.
  • Auch rund um Auffahrt bleibt das Wetter wechselhaft und regnerisch, bevor sich die Lage am Sonntag beruhigt.
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Die Eisheiligen machen ihrem Namen in dieser Woche alle Ehre. Zum Wochenstart dominieren Regen, dichte Wolken und kräftiger Wind. In der Nacht auf Dienstag sank die Schneefallgrenze sogar bis in mittlere Lagen.

So fiel etwa in Walenstadtberg, eine Ortschaft der St. Galler Gemeinde Walenstadt, am frühen Dienstagmorgen Schnee vom Himmel, wie das Video eines blue News Leserreporters beweist. Walenstadtberg liegt auf einer Höhe von rund 800 Metern über Meer.

Auch in Fischenthal ZH hats geschneit:

Schnee in Fischenthal ZH

Schnee in Fischenthal ZH

Mit den Eisheiligen kehrt der Winter kurzzeitig zurück. Lokal fiel am Dienstag Schnee bis in mittlere Höhenlagen. Besonders empfindliche Pflanzen sollten wegen möglichem Bodenfrost geschützt werden.

12.05.2026

Kühl bleibt es auch in den kommenden Tagen: Die Nacht auf Mittwoch verläuft gemäss MeteoNews vielerorts gering bewölkt bis klar. Dadurch könne die Luft ungehindert auskühlen, weshalb die Temperaturen in den frühen Morgenstunden deutlich zurückgehen.

Angst vor plötzlichem Frost. Ist an den Eisheiligen was dran?

Angst vor plötzlichem FrostIst an den Eisheiligen was dran?

Bodenfrost am Mittwoch

Am Mittwoch könne stellenweise auch Bodenfrost auftreten. Besonders empfindliche Pflanzen und junge Gemüsesetzlinge sollten daher vorsorglich geschützt oder vorübergehend ins Haus beziehungsweise an einen geschützten Ort gebracht werden.

Die Wiesen in Herisau AR waren am Dienstagmorgen von einer zarten Schneeschicht überdeckt.
Die Wiesen in Herisau AR waren am Dienstagmorgen von einer zarten Schneeschicht überdeckt.
blue News Leserreporter

Das Wetter rund um Auffahrt zeigt sich laut dem Wetterdienst insgesamt wechselhaft. Am Donnerstag wechseln sich demnach sonnige Abschnitte und Regengüsse vielerorts ab. Freitag und Samstag dürften dann in weiten Teilen der Schweiz trüb und regnerisch verlaufen.

Erst am Sonntag beruhigt sich die Wetterlage voraussichtlich: In den meisten Regionen bleibt es laut MeteoNews trocken, und insbesondere im Süden zeigt sich häufig die Sonne.

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