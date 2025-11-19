  1. Privatkunden
Rassistische und sexistische Äusserungen Eklat in der Ostschweiz – fünf Polizeischüler per sofort freigestellt

Dominik Müller

19.11.2025

Zwei der fünf freigestellten Polizeischüler gehörten der Kantonspolizei Graubünden an.
Symbolbild: Keystone
Symbolbild: Keystone

Wegen rassistischer und sexistischer Inhalte trennt sich die Ostschweizer Polizeischule von fünf angehenden Polizisten. Sie sollen gegen Ethikrichtlinien verstossen und diskriminierende Inhalte verbreitet haben.

Dominik Müller

19.11.2025, 12:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fünf Ostschweizer Polizeischüler wurden per sofort freigestellt, weil sie in nicht-öffentlichen Bereichen der Polizeischule Ostschweiz rassistische und sexistische Inhalte verbreitet haben sollen.
  • Ostpol und die Polizeischule verurteilen das Verhalten scharf und betonen eine Nulltoleranz gegenüber Rassismus, Sexismus, Diskriminierung und Extremismus.
Mehr anzeigen

Das Ostschweizer Polizeikonkordat Ostpol stellt fünf Polizeischüler per sofort frei. Sie sollen im Zeitraum Oktober bis November in nicht-öffentlichen Bereichen der Polizeischule Ostschweiz (PSO) rassistische und sexistische Inhalte verbreitet haben, wie Ostpol in einer Mitteilung schreibt.

Die fünf Schüler stammen demnach aus vier Korps des Ostschweizer Polizeikonkordats, zu dem die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, Glarus, Graubünden, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, die Stadtpolizeien Chur und St. Gallen sowie die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein angehören.

Die Kommandantin und die Kommandanten von Ostpol sowie die Direktion der PSO verurteilen das Verhalten der fünf Polizeischüler gemäss Mitteilung aufs Schärfste. Sie seien sich einig, dass deren Vorgehen und die damit verbundene Einstellung in der Polizei und in der Polizeischule keinen Platz haben dürfen.

Nulltoleranz bei Rassismus

Darüber hinaus haben die fünf Polizeischüler gegen die Schulordnung der PSO und den Europäischen Kodex für Polizeiethik verstossen. Aufgrund ihres Fehlverhaltens werden die fünf Polizeischüler, zwei aus der Kantonspolizei Graubünden und je einer aus der Kantonspolizei Thurgau, der Kantonspolizei St. Gallen und der Stadtpolizei St. Gallen, von ihren Korps per sofort freigestellt.

«Bei rassistischen und sexistischen Äusserungen und Handlungen, bei Mobbing, Diskriminierung und Extremismus jeglicher Ausprägung, gilt im Polizeikonkordat Ostpol Nulltoleranz», heisst es in der Mitteilung.

Mehr aus dem Ressort

Bundesfinanzen. Nationalratskommission setzt Prioritäten bei Armee und Arbeitslosen

BundesfinanzenNationalratskommission setzt Prioritäten bei Armee und Arbeitslosen

Tödlicher Unfall in Schiers GR. Auto kollidiert mit Lastwagen – Ehepaar stirbt

Tödlicher Unfall in Schiers GRAuto kollidiert mit Lastwagen – Ehepaar stirbt

Schweiz – Kosovo. Bundesrat will Swisscoy-Einsatz in Kosovo bis 2029 verlängern

Schweiz – KosovoBundesrat will Swisscoy-Einsatz in Kosovo bis 2029 verlängern

