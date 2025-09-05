Nur etwas mehr als eine Woche konnte «Robodog» für Zekisworld Kebab ausliefern. Dann stoppte die Polizei das Gerät und das Astra den Versuch. KEYSTONE

Die Polizei und das Bundesamt für Strassen stoppen den Versuch, mit einem Lieferroboter in Zürich Döner zu Kunden zu transportieren. Das Entwicklungs-Startup Rivr droht jetzt mit Wegzug aus der Schweiz.

Stefan Michel

Rund eine Woche war «Robodog» unterwegs und lieferte Kebab für Zekisworld aus. Dann stoppten zwei Beamte der Stadtpolizei Zürich den Lieferroboter vor dem Bahnhof Oerlikon. Telezüri hat über den ungewöhnlichen Polizeieinsatz und dessen Hintergründe berichtet.

Der Roboterhund wurde immer von einer Person begleitet, die diesen fernsteuerte. Er war also nicht autonom unterwegs. Deshalb sei für diese Versuchsphase auch keine Bewilligung nötig, begründet Marko Bjelonic, CEO des Startups Rivr, das den vierbeinigen Lieferroboter entwickelt.

Davon war die Stadtpolizei Zürich nicht überzeugt, weshalb sie das Bundesamt für Strassen Astra angefragt hat, ob das Gerät als Fahrzeug einzustufen sei und unter die neuen Bestimmungen des Bundes für autonomes Fahren fallen, berichtet die «NZZ».

Ist der Roboterhund ein Fahrzeug?

Diese sind am 1. März 2025 inkraft getreten und erlauben die autonome Fortbewegung von Fahrzeugen ausschliesslich beim Einparken, auf der Autobahn und auf vordefinierten Strecken. In diesem letzten Fall müssen die Fahrzeuge in diesem Fall permanent fernüberwacht sein.

Für Bjelonic steht fest, dass der Roboterhund seiner Firma – ein Vierbeiner mit Gummirollen an den Extremitäten – kein Fahrzeug ist. Er sei nur 60 Kilogramm schwer und bewege sich maximal mit 14 km/h fort. So schnell kann ein Mensch problemlos laufen.

Der Versuch brauche keine spezielle Genehmigung, ist er überzeugt. In den USA gälten deshalb unterschiedliche Regeln für tonnenschwere Fahrzeuge und kleine, leichte «Persönliche Liefer-Anwendungen» (Personal Delivery Devices).

Das Astra entschied wenige Tage nach dem Stoppen des Lieferroboters aber, dass dieser tatsächlich ein Fahrzeug sei. Deshalb sei eine Sicherheitsprüfung nötig, bevor Rivr diesen weiter in der Öffentlichkeit testen dürfe und Zeki Döner auf diesem Weg Döner ausliefert.

Liefer-Roboter-Firma will ins Ausland ausweichen

Marko Bjelonic sieht deshalb keine andere Möglichkeit, als den Betrieb von Rivr in der Schweiz einzustellen und in Länder auszuweichen, in denen sie «frei operieren» könnten.

Ein Sprecher des Astra betont, dass dieses am Versuch interessiert sei, davor aber eine Sicherheitsprüfung notwendig sei. Das Bundesamt bemüht sich laut «NZZ» um eine Lösung mit Rivr und dessen Oerliker Roboterhund. Das Astra sei durchaus offen für Innovationen.

Bjelonic empfindet das Gegenteil und beklagt, die Schweiz reguliere Erfindungen, bevor sie verstanden und getestet worden seien. Deshalb sei das Land, das sich gerne als besonders innovativ darstelle, im Vergleich zu anderen europäischen Staaten und den USA bereits Jahre im Rückstand.