  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bund verlangt Sicherheitsprüfung Polizei und Astra stoppen Zekis Kebab-Liefer-Roboter

ai-scrape

5.9.2025 - 20:35

Nur etwas mehr als eine Woche konnte «Robodog» für Zekisworld Kebab ausliefern. Dann stoppte die Polizei das Gerät und das Astra den Versuch.
Nur etwas mehr als eine Woche konnte «Robodog» für Zekisworld Kebab ausliefern. Dann stoppte die Polizei das Gerät und das Astra den Versuch.
KEYSTONE

Die Polizei und das Bundesamt für Strassen stoppen den Versuch, mit einem Lieferroboter in Zürich Döner zu Kunden zu transportieren. Das Entwicklungs-Startup Rivr droht jetzt mit Wegzug aus der Schweiz.

Stefan Michel

05.09.2025, 20:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stadtpolizei Zürich stoppte einen fernsteuerbaren Liefer-Roboterhund, da unklar war, ob er als Fahrzeug gilt und unter neue Regeln für autonomes Fahren fällt.
  • Das Bundesamt für Strassen (Astra) stufte den Roboter wenige Tage später tatsächlich als Fahrzeug ein und verlangt nun eine Sicherheitsprüfung vor weiteren Tests.
  • Das Startup Rivr erwägt wegen der Regulierung, seine Aktivitäten ins Ausland zu verlegen, da es in der Schweiz zu wenig Spielraum für technologische Experimente sieht.
Mehr anzeigen

Rund eine Woche war «Robodog» unterwegs und lieferte Kebab für Zekisworld aus. Dann stoppten zwei Beamte der Stadtpolizei Zürich den Lieferroboter vor dem Bahnhof Oerlikon. Telezüri hat über den ungewöhnlichen Polizeieinsatz und dessen Hintergründe berichtet.

Der Roboterhund wurde immer von einer Person begleitet, die diesen fernsteuerte. Er war also nicht autonom unterwegs. Deshalb sei für diese Versuchsphase auch keine Bewilligung nötig, begründet Marko Bjelonic, CEO des Startups Rivr, das den vierbeinigen Lieferroboter entwickelt.

Schon ab Herbst geht's los. Erste Schweizer Gemeinde erlaubt selbstfahrende Autos

Schon ab Herbst geht's losErste Schweizer Gemeinde erlaubt selbstfahrende Autos

Davon war die Stadtpolizei Zürich nicht überzeugt, weshalb sie das Bundesamt für Strassen Astra angefragt hat, ob das Gerät als Fahrzeug einzustufen sei und unter die neuen Bestimmungen des Bundes für autonomes Fahren fallen, berichtet die «NZZ».  

Ist der Roboterhund ein Fahrzeug?

Diese sind am 1. März 2025 inkraft getreten und erlauben die autonome Fortbewegung von Fahrzeugen ausschliesslich beim Einparken, auf der Autobahn und auf vordefinierten Strecken. In diesem letzten Fall müssen die Fahrzeuge in diesem Fall permanent fernüberwacht sein. 

Für Bjelonic steht fest, dass der Roboterhund seiner Firma – ein Vierbeiner mit Gummirollen an den Extremitäten – kein Fahrzeug ist. Er sei nur 60 Kilogramm schwer und bewege sich maximal mit 14 km/h fort. So schnell kann ein Mensch problemlos laufen.

Fahrerlose Autos auf dem Land. Chinesische Robotaxis sollen 2026 in der Schweiz unterwegs sein – aber nicht in Städten

Fahrerlose Autos auf dem LandChinesische Robotaxis sollen 2026 in der Schweiz unterwegs sein – aber nicht in Städten

Der Versuch brauche keine spezielle Genehmigung, ist er überzeugt. In den USA gälten deshalb unterschiedliche Regeln für tonnenschwere Fahrzeuge und kleine, leichte «Persönliche Liefer-Anwendungen» (Personal Delivery Devices)

Das Astra entschied wenige Tage nach dem Stoppen des Lieferroboters aber, dass dieser tatsächlich ein Fahrzeug sei. Deshalb sei eine Sicherheitsprüfung nötig, bevor Rivr diesen weiter in der Öffentlichkeit testen dürfe und Zeki Döner auf diesem Weg Döner ausliefert.

Liefer-Roboter-Firma will ins Ausland ausweichen

Marko Bjelonic sieht deshalb keine andere Möglichkeit, als den Betrieb von Rivr in der Schweiz einzustellen und in Länder auszuweichen, in denen sie «frei operieren» könnten.

Ein Sprecher des Astra betont, dass dieses am Versuch interessiert sei, davor aber eine Sicherheitsprüfung notwendig sei. Das Bundesamt bemüht sich laut «NZZ» um eine Lösung mit Rivr und dessen Oerliker Roboterhund. Das Astra sei durchaus offen für Innovationen.

Drive-thru für KI unüberwindbar. Leeres Waymo Robotaxi blockiert Fast-Food-Autoschalter

Drive-thru für KI unüberwindbarLeeres Waymo Robotaxi blockiert Fast-Food-Autoschalter

Bjelonic empfindet das Gegenteil und beklagt, die Schweiz reguliere Erfindungen, bevor sie verstanden und getestet worden seien. Deshalb sei das Land, das sich gerne als besonders innovativ darstelle, im Vergleich zu anderen europäischen Staaten und den USA bereits Jahre im Rückstand.

Meistgelesen

Akanji und Embolo lassen die Schweiz jubeln
Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster
Curdin Orlik: «Dann sagte meine Mutter: ‹Gell, du bist schwul›»
US-Handelsminister wettert gegen die Schweiz – während Parmelin-Besuch in Washington
Djokovic oder Alcaraz – wer zieht in den Final der US Open ein?

Videos aus dem Ressort

Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025

Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025

04.09.2025

Niederschlagsradar, Donnerstag, 4.9.2025

Niederschlagsradar, Donnerstag, 4.9.2025

Diese Regionen sind von den Gewittern betroffen.

04.09.2025

Deutschland und Schweiz rücken nach Trump-Drohung enger zusammen

Deutschland und Schweiz rücken nach Trump-Drohung enger zusammen

STORY: Freundlicher Empfang trotz Regenwetters am Dienstag für die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in Berlin. Deutschland und die Schweiz wollen künftig enger zusammenrücken. Hintergrund sind die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zollsätze gegen die Eidgenossenschaft. «Je enger unser Verhältnis miteinander ist, desto besser ist es für alle Beteiligten, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz nach einem Treffen mit Keller-Sutter. Eine EU-Mitgliedschaft stehe in der Schweiz zwar nicht an, sagte Merz: «Ich will allerdings hinzufügen Ich wünsche mir eine Zusammenarbeit mit der Schweiz, die so eng wie möglich zwischen der Europäischen Union und der Schweiz ausgestaltet wird.» Er hoffe, dass die «exorbitanten» US-Strafzölle für das Land noch abwendbar seien, sagte der Kanzler.  «Wir haben das in Deutschland, in Europa, mit der Europäischen Union einigermassen hinbekommen, wobei die Lage für uns auch nicht komfortabel ist. Und wir haben noch einige Bereiche wie Stahl und Aluminium, die noch nicht ausverhandelt sind, sogar 50 Prozent Zölle zurzeit bezahlen müssen. Also wir haben hier gleichlautende, gleichlaufende Interessen. Auch die Bundespräsidentin verwies darauf, dass die Schweiz nicht einmal der europäischen Zollunion angehöre, aber dennoch eine deutlich engere Zusammenarbeit mit Deutschland und der EU wolle. Ob es im Zollstreit Schützenhilfe aus Deutschland geben könne, fragt eine Reporterin. «Also, wir haben natürlich darüber gesprochen, aber letztlich muss die Schweiz dieses Problem selber lösen. Natürlich, wenn es Unterstützung von aussen geben kann, nehmen wir diese Unterstützung gerne wahr. Aber das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, ist an der Arbeit. Und Sie wissen, dass der Bundesrat eine neue Offerte unterbreitet hat. Und wir arbeiten daran."  Seit dem 7. August gilt für zahlreiche Schweizer Waren ein US-Importzoll von 39 Prozent – einer der höchsten Sätze, die Präsident Trump für Einfuhren aus einem bestimmten Land verhängt hat. Seither arbeiten Regierung und Behörden zusammen mit der Privatwirtschaft an neuen Zugeständnissen, mit denen die Administration des grössten Schweizer Exportmarkts zu einer Senkung des Tarifs bewegt werden soll.

02.09.2025

Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025

Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025

Niederschlagsradar, Donnerstag, 4.9.2025

Niederschlagsradar, Donnerstag, 4.9.2025

Deutschland und Schweiz rücken nach Trump-Drohung enger zusammen

Deutschland und Schweiz rücken nach Trump-Drohung enger zusammen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Kantonale Abstimmungen. Staatskanzlei Solothurn wirft SVP «wesentliche Fehlinformationen» vor

Kantonale AbstimmungenStaatskanzlei Solothurn wirft SVP «wesentliche Fehlinformationen» vor

Dubiose Deals mit Panzerteilen. Externes Ruag-Gutachten kostete über 10 Millionen Franken

Dubiose Deals mit PanzerteilenExternes Ruag-Gutachten kostete über 10 Millionen Franken

Unfall in Ellikon an der Thur ZH. Velofahrer (16) wird von Mofa gezogen, stürzt und crasht mit Auto – tot

Unfall in Ellikon an der Thur ZHVelofahrer (16) wird von Mofa gezogen, stürzt und crasht mit Auto – tot