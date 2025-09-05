Bund verlangt SicherheitsprüfungPolizei und Astra stoppen Zekis Kebab-Liefer-Roboter
ai-scrape
5.9.2025 - 20:35
Die Polizei und das Bundesamt für Strassen stoppen den Versuch, mit einem Lieferroboter in Zürich Döner zu Kunden zu transportieren. Das Entwicklungs-Startup Rivr droht jetzt mit Wegzug aus der Schweiz.
Stefan Michel
05.09.2025, 20:35
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Die Stadtpolizei Zürich stoppte einen fernsteuerbaren Liefer-Roboterhund, da unklar war, ob er als Fahrzeug gilt und unter neue Regeln für autonomes Fahren fällt.
Das Bundesamt für Strassen (Astra) stufte den Roboter wenige Tage später tatsächlich als Fahrzeug ein und verlangt nun eine Sicherheitsprüfung vor weiteren Tests.
Das Startup Rivr erwägt wegen der Regulierung, seine Aktivitäten ins Ausland zu verlegen, da es in der Schweiz zu wenig Spielraum für technologische Experimente sieht.
Rund eine Woche war «Robodog» unterwegs und lieferte Kebab für Zekisworld aus. Dann stoppten zwei Beamte der Stadtpolizei Zürich den Lieferroboter vor dem Bahnhof Oerlikon. Telezüri hat über den ungewöhnlichen Polizeieinsatz und dessen Hintergründe berichtet.
Der Roboterhund wurde immer von einer Person begleitet, die diesen fernsteuerte. Er war also nicht autonom unterwegs. Deshalb sei für diese Versuchsphase auch keine Bewilligung nötig, begründet Marko Bjelonic, CEO des Startups Rivr, das den vierbeinigen Lieferroboter entwickelt.
Davon war die Stadtpolizei Zürich nicht überzeugt, weshalb sie das Bundesamt für Strassen Astra angefragt hat, ob das Gerät als Fahrzeug einzustufen sei und unter die neuen Bestimmungen des Bundes für autonomes Fahren fallen, berichtet die «NZZ».
Diese sind am 1. März 2025 inkraft getreten und erlauben die autonome Fortbewegung von Fahrzeugen ausschliesslich beim Einparken, auf der Autobahn und auf vordefinierten Strecken. In diesem letzten Fall müssen die Fahrzeuge in diesem Fall permanent fernüberwacht sein.
Für Bjelonic steht fest, dass der Roboterhund seiner Firma – ein Vierbeiner mit Gummirollen an den Extremitäten – kein Fahrzeug ist. Er sei nur 60 Kilogramm schwer und bewege sich maximal mit 14 km/h fort. So schnell kann ein Mensch problemlos laufen.
Der Versuch brauche keine spezielle Genehmigung, ist er überzeugt. In den USA gälten deshalb unterschiedliche Regeln für tonnenschwere Fahrzeuge und kleine, leichte «Persönliche Liefer-Anwendungen» (Personal Delivery Devices).
Das Astra entschied wenige Tage nach dem Stoppen des Lieferroboters aber, dass dieser tatsächlich ein Fahrzeug sei. Deshalb sei eine Sicherheitsprüfung nötig, bevor Rivr diesen weiter in der Öffentlichkeit testen dürfe und Zeki Döner auf diesem Weg Döner ausliefert.
Liefer-Roboter-Firma will ins Ausland ausweichen
Marko Bjelonic sieht deshalb keine andere Möglichkeit, als den Betrieb von Rivr in der Schweiz einzustellen und in Länder auszuweichen, in denen sie «frei operieren» könnten.
Ein Sprecher des Astra betont, dass dieses am Versuch interessiert sei, davor aber eine Sicherheitsprüfung notwendig sei. Das Bundesamt bemüht sich laut «NZZ» um eine Lösung mit Rivr und dessen Oerliker Roboterhund. Das Astra sei durchaus offen für Innovationen.
Bjelonic empfindet das Gegenteil und beklagt, die Schweiz reguliere Erfindungen, bevor sie verstanden und getestet worden seien. Deshalb sei das Land, das sich gerne als besonders innovativ darstelle, im Vergleich zu anderen europäischen Staaten und den USA bereits Jahre im Rückstand.
Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025
04.09.2025
Niederschlagsradar, Donnerstag, 4.9.2025
Diese Regionen sind von den Gewittern betroffen.
04.09.2025
Deutschland und Schweiz rücken nach Trump-Drohung enger zusammen
STORY: Freundlicher Empfang trotz Regenwetters am Dienstag für die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in Berlin. Deutschland und die Schweiz wollen künftig enger zusammenrücken. Hintergrund sind die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zollsätze gegen die Eidgenossenschaft. «Je enger unser Verhältnis miteinander ist, desto besser ist es für alle Beteiligten, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz nach einem Treffen mit Keller-Sutter. Eine EU-Mitgliedschaft stehe in der Schweiz zwar nicht an, sagte Merz: «Ich will allerdings hinzufügen Ich wünsche mir eine Zusammenarbeit mit der Schweiz, die so eng wie möglich zwischen der Europäischen Union und der Schweiz ausgestaltet wird.» Er hoffe, dass die «exorbitanten» US-Strafzölle für das Land noch abwendbar seien, sagte der Kanzler. «Wir haben das in Deutschland, in Europa, mit der Europäischen Union einigermassen hinbekommen, wobei die Lage für uns auch nicht komfortabel ist. Und wir haben noch einige Bereiche wie Stahl und Aluminium, die noch nicht ausverhandelt sind, sogar 50 Prozent Zölle zurzeit bezahlen müssen. Also wir haben hier gleichlautende, gleichlaufende Interessen. Auch die Bundespräsidentin verwies darauf, dass die Schweiz nicht einmal der europäischen Zollunion angehöre, aber dennoch eine deutlich engere Zusammenarbeit mit Deutschland und der EU wolle. Ob es im Zollstreit Schützenhilfe aus Deutschland geben könne, fragt eine Reporterin. «Also, wir haben natürlich darüber gesprochen, aber letztlich muss die Schweiz dieses Problem selber lösen. Natürlich, wenn es Unterstützung von aussen geben kann, nehmen wir diese Unterstützung gerne wahr. Aber das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, ist an der Arbeit. Und Sie wissen, dass der Bundesrat eine neue Offerte unterbreitet hat. Und wir arbeiten daran." Seit dem 7. August gilt für zahlreiche Schweizer Waren ein US-Importzoll von 39 Prozent – einer der höchsten Sätze, die Präsident Trump für Einfuhren aus einem bestimmten Land verhängt hat. Seither arbeiten Regierung und Behörden zusammen mit der Privatwirtschaft an neuen Zugeständnissen, mit denen die Administration des grössten Schweizer Exportmarkts zu einer Senkung des Tarifs bewegt werden soll.
02.09.2025
Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025
Niederschlagsradar, Donnerstag, 4.9.2025
Deutschland und Schweiz rücken nach Trump-Drohung enger zusammen