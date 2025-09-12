Trauer im Zoo Zürich – Elefanten-Jungtier Zali ist tot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Unfall Trauer im Zoo Zürich – Elefanten-Jungtier Zali ist tot

SDA

12.9.2025 - 12:12

Elefanten-Jungtier Zali ist tot. Das Tier starb in der Nacht am Donnerstag an den Folgen einer Verletzung, das es sich beim Spiel zuzog. (Archivbild)
Elefanten-Jungtier Zali ist tot. Das Tier starb in der Nacht am Donnerstag an den Folgen einer Verletzung, das es sich beim Spiel zuzog. (Archivbild)
Keystone

Der Zoo Zürich hat eine traurige Nachricht bekanntgegeben: Das Elefantenkalb Zali ist in der Nacht auf Donnerstag verstorben. Nach einer schweren Beinverletzung kam es zu Komplikationen, die letztlich tödlich endeten.

Keystone-SDA

12.09.2025, 12:12

12.09.2025, 12:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Elefanten-Jungtier Zali verletzte sich beim Spielen an einem Bein und musste narkotisiert untersucht werden.
  • Trotz intensiver Behandlung erholte sich das Kalb zunächst, brach dann aber zusammen und verstarb.
  • Laut Pathologie führte eine irreparable Darmverdrehung zum Tod.
Mehr anzeigen

Im Zoo Zürich ist das Elefantenkalb Zali gestorben. Wie die Verantwortlichen am Donnerstag mitteilten, erlitt das Tier zwei Tage zuvor beim Spielen an einem Asthaufen eine schwere Verletzung am linken Vorderbein. Obwohl die Tierärztinnen und Tierärzte sofort eingriffen, verschlechterte sich Zalis Zustand.

Am Mittwoch wurde das Kalb zur genaueren Untersuchung in Narkose gelegt. «Dabei führten wir Röntgenaufnahmen durch, verabreichten Schmerzmittel und Infusionen», erklärte Zoodirektor Severin Dressen. Auch Expertinnen und Experten des Tierspitals Zürich waren eingebunden. «Die Narkose verlief gut, Zali stand danach wieder auf und wir waren vorsichtig optimistisch», so Tierärztin Maya Kummrow.

Doch wenige Stunden später legte sich Zali nieder und konnte nicht mehr aufstehen. Das Kalb verstarb an Herz-Kreislauf-Versagen. Eine pathologische Untersuchung ergab später, dass eine Verdrehung des Dünndarms den Tod verursacht hatte. «So traurig es ist: Eine solche Komplikation kann jederzeit auftreten, wenn ein Tier unter grossem Stress und Schmerzen steht – sie war in diesem Fall irreversibel», sagte Dressen.

Zalis Mutter Farha sowie Elefantenkuh Panang waren in den letzten Stunden an seiner Seite und konnten Abschied nehmen.

Meistgelesen

Kaum einer weiss, was heute für ein Schweizer Feiertag ist
Trauer im Zoo Zürich – Elefanten-Jungtier Zali ist tot
Mysteriöse Pfeile auf Patronen gefunden – Ermittler rätseln
Novak Djokovic kehrt Serbien den Rücken
Massiver Felssturz in Hospental UR

Mehr aus dem Ressort

«Starkes Signal gegen Unhöflichkeit». Stinkefinger gegen Arbeiter kommt Autofahrer teuer zu stehen

«Starkes Signal gegen Unhöflichkeit»Stinkefinger gegen Arbeiter kommt Autofahrer teuer zu stehen

Blockiert vor Felswand. Wanderer stürzt 80 Meter in Bachbett – stundenlange Rega-Rettung nötig

Blockiert vor FelswandWanderer stürzt 80 Meter in Bachbett – stundenlange Rega-Rettung nötig

Wichtiges Datum in Landesgeschichte. Kaum einer weiss, was heute für ein Schweizer Feiertag ist

Wichtiges Datum in LandesgeschichteKaum einer weiss, was heute für ein Schweizer Feiertag ist