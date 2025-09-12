Trauer im Zoo Zürich – Elefanten-Jungtier Zali ist tot

Elefanten-Jungtier Zali ist tot. Das Tier starb in der Nacht am Donnerstag an den Folgen einer Verletzung, das es sich beim Spiel zuzog. (Archivbild) Keystone

Der Zoo Zürich hat eine traurige Nachricht bekanntgegeben: Das Elefantenkalb Zali ist in der Nacht auf Donnerstag verstorben. Nach einer schweren Beinverletzung kam es zu Komplikationen, die letztlich tödlich endeten.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elefanten-Jungtier Zali verletzte sich beim Spielen an einem Bein und musste narkotisiert untersucht werden.

Trotz intensiver Behandlung erholte sich das Kalb zunächst, brach dann aber zusammen und verstarb.

Laut Pathologie führte eine irreparable Darmverdrehung zum Tod. Mehr anzeigen

Im Zoo Zürich ist das Elefantenkalb Zali gestorben. Wie die Verantwortlichen am Donnerstag mitteilten, erlitt das Tier zwei Tage zuvor beim Spielen an einem Asthaufen eine schwere Verletzung am linken Vorderbein. Obwohl die Tierärztinnen und Tierärzte sofort eingriffen, verschlechterte sich Zalis Zustand.

Am Mittwoch wurde das Kalb zur genaueren Untersuchung in Narkose gelegt. «Dabei führten wir Röntgenaufnahmen durch, verabreichten Schmerzmittel und Infusionen», erklärte Zoodirektor Severin Dressen. Auch Expertinnen und Experten des Tierspitals Zürich waren eingebunden. «Die Narkose verlief gut, Zali stand danach wieder auf und wir waren vorsichtig optimistisch», so Tierärztin Maya Kummrow.

Doch wenige Stunden später legte sich Zali nieder und konnte nicht mehr aufstehen. Das Kalb verstarb an Herz-Kreislauf-Versagen. Eine pathologische Untersuchung ergab später, dass eine Verdrehung des Dünndarms den Tod verursacht hatte. «So traurig es ist: Eine solche Komplikation kann jederzeit auftreten, wenn ein Tier unter grossem Stress und Schmerzen steht – sie war in diesem Fall irreversibel», sagte Dressen.

Zalis Mutter Farha sowie Elefantenkuh Panang waren in den letzten Stunden an seiner Seite und konnten Abschied nehmen.