Neue Glarner E-Busse bleiben am Berg stecken

Passagiere mussten aussteigenNeue Glarner E-Busse bleiben am Berg stecken
Petar Marjanović
1.6.2026
Die neuen Elektrobusse der Autobetriebe Sernftal haben offenbar Mühe mit der steilen Strecke von Schwanden nach Schwändi. Fahrgäste berichten von Stopps am Berg – der Betrieb sucht mit dem Hersteller nach Lösungen.
Anfang Jahr präsentierten die Autobetriebe Sernftal im Süden des Glarnerlands ihre zwei neuen Elektrobusse noch feierlich.
Nun zeigt sich im Alltag offenbar ein gröberes Problem: Die Strecke von Schwanden nach Schwändi mit ihren 180 Höhenmetern bringt die neuen Busse teilweise an die Grenze, wie die «Glarner Nachrichten» berichten.
Ein Fahrgast schildert gegenüber der Zeitung, er habe einmal bereits nach anderthalb Kilometern aussteigen müssen, «weil der Bus nicht mehr weiterfahren konnte». Laut weiteren Passagieren treten die Probleme eher auf, wenn der Bus voll beladen bergwärts fährt.
Beim Autobetrieb Sernftal kennt man die Schwierigkeiten. «Wir sind daran, mit dem Hersteller nach Lösungen zu suchen», sagt Betriebsleiter Patrick Borter den «Glarner Nachrichten».
Abgeschleppt werden musste bisher kein Bus
Man vermute, dass die Busse schnell überhitzen: «Dann fährt das Fahrzeug für den Moment nicht mehr.» Nach einer kurzen Abkühlzeit könne der Bus weiterfahren.
Immerhin: Abgeschleppt werden musste laut Borter bisher kein Bus.
Zu möglichen Ausstiegen von Passagieren kann Borter keine Angaben machen. Er sagt, er habe bisher keine negativen Kundenreaktionen erhalten. Bei drei Stichproben der «Glarner Nachrichten» erreichte der Bus Schwändi jeweils ohne Probleme.
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