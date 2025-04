IT-Angestellte der Firma Brack.Alltron bangen um ihre Jobs, die extern neu ausgeschrieben wurden. Sie sollen sich auf ihre eigenen Stellen nochmal bewerben. IMAGO/Bihlmayerfotografie

IT-Angestellte beim Elektronikhändler Brack müssen sich zurzeit auf ihren eigenen Job neu bewerben. Das Unternehmen will umstrukturieren. Innerhalb der Belegschaft macht sich Unzufriedenheit breit.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elektronikhändler Brack hat Stellen neu ausgeschreiben, die eigentlich besetzt sind.

Eine Reorganisation in agile Teams soll die Effizienz erhöhen.

Online kritisieren viele die neue Führung.

Das Unternehmen rechtfertigt das Vorgehen. Mehr anzeigen

Mitte April hatte Brack.Alltron, wie der Elektronik-Onlinehändler seit vergangenem Sommer heisst, auf der Plattform Jobs.ch über 60 Stellen ausgeschrieben, grösstenteils aus dem IT-Bereich. Die meisten davon waren aber eigentlich schon besetzt. Die betroffenen Mitarbeitenden wurden von ihrem Arbeitgeber aufgefordert, sich auf die eigene Stelle nochmals zu bewerben.

Ein Unternehmenssprecher begründet das Vorgehen mit einer Reorganisation des Unternehmens «in agile Teams», was neue Anforderungen mit sich bringe. «Um manövrierfähig zu bleiben», habe man einige Stellen extern ausgeschrieben. Man wolle jedoch, wenn möglich, die Mitarbeitenden «auf unserer Reise mitnehmen».

Arbeitsrechtler Michael Meier, Oberassistent an den Universitäten Zürich und Luzern, bezweifelt das gegenüber dem «Tagesanzeiger». «Wer Stellen intern besetzen möchte, macht sich nicht die Mühe, ein Bewerbungsverfahren mit den bisherigen Mitarbeitern anzustossen. Die Bereichsleiter wissen schliesslich am besten, wer aus ihren Teams was kann.»

Online hagelt es negative Kommentare

Die Belegschaft ist verunsichert – und auch verärgert. Auf Kununu.com, einer anonymen Bewertungsplattform für Unternehmen, hagelt es Beschwerden über mangelhafte Kommunikation und fehlende Transparenz. Die kollegiale und familiäre Atmosphäre sei einer unpersönlichen Konzernmentalität gewichen.

Die Brack-Medienstelle lässt verlauten, man lade alle Mitarbeitenden ein, sich an die Personalabteilung zu wenden.

«Es ist, als würde eines Tages Ihr Chef reinkommen und Sie fragen, ob Sie eigentlich noch beim Unternehmen arbeiten möchten», sagt Arbeitsrechtler Meier. Gerade hoch qualifizierte Mitarbeitende würden sich das gut überlegen. «Sie bewerben sich dann vielleicht nicht bei ihrem eigenen Unternehmen, sondern andernorts.»