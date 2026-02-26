Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit

Eleni Rittmann hat in der Saison 2023/24 für den SCR Altach gespielt. Heute ist sie in Frankreich beim Évian Grand Genève FC. Screenshot Instagram

Nach der Verurteilung eines ehemaligen Schweizer Spitzenschiedsrichters wegen heimlicher Aufnahmen von Fussballerinnen meldet sich die Schweizer Spielerin Eleni Rittmann zu Wort. Die 25-Jährige kritisiert das Strafmass scharf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter wurde am Montag verurteilt, weil er beim SCR Altach heimlich Fussballerinnen – teils Minderjährige – in Garderobe und Gym filmte.

Die Schweizer Fussballerin Eleni Rittmann, die während des Tatzeitraums für Altach spielte, prangert mangelnde Information der Betroffenen, strukturelle Probleme im Frauenfussball und fehlenden Schutz in sensiblen Räumen wie der Garderobe an.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft prüft weitere Schritte, während Rittmann strengere Kontrollen und ein klares gesellschaftliches Signal gegen solche Übergriffe fordert. Mehr anzeigen

Ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter hat während seiner Zeit als Funktionär beim SCR Altach heimlich Fussballerinnen in der Garderobe und im Gym gefilmt und fotografiert – teilweise Minderjährige. Am Montag wurde er vom Landesgericht Feldkirch zu sieben Monaten bedingter Haft, 300 Tagessätzen zu je vier Euro und 625 Euro Schmerzensgeld für jede betroffene Spielerin verurteilt (blue News berichtete).

Nun äussert sich die Schweizer Fussballerin Eleni Rittmann öffentlich zum Fall. In einem Instagram-Reel kritisiert die 25-Jährige das Strafmass scharf. Auch gegenüber blue News nimmt die 25-Jährige Stellung.

Rittmann spielte in der Saison 2023/24 für den SCR Altach – also während des Tatzeitraums. «Ich habe lange überlegt, ob ich mich dazu äussern soll», sagt sie. Den Spielerinnen sei von Behörden früh geraten worden, nicht öffentlich zum Fall zu sprechen. «Aber das Urteil ist in meinen Augen ungerecht. Deshalb möchte ich meine Reichweite nutzen.»

Es dürfe nicht sein, dass Betroffene aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder Hasskommentaren schweigen müssten – genau dem wolle sie mit ihrem Statement entgegenwirken. «Wenn wir das als Frauen im Frauensport einfach hinnehmen, wird sich nie etwas ändern. Solche Dinge passieren im Frauenfussball immer wieder, auch weil man sie immer nur intern regelt und unter den Teppich kehrt.»

«Das ist unser Alltag, unser Arbeitsplatz, unser zweites Zuhause»

Von den Vorfällen erfuhr sie, als sie bereits bei ihrem heutigen Verein Évian Grand Genève FC in Frankreich spielte. Der SCR Altach habe eine Rundmail an ehemalige Spielerinnen verschickt. «Darin stand aber nicht konkret, was passiert ist und wer es war. Man konnte nur herauslesen, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste.» Genauere Informationen habe sie erst von einer Kollegin erhalten, die noch beim SCR Altach spielt.

Für Rittmann und ihre Mitspielerinnen trifft der Fall einen besonders sensiblen Ort: die Garderobe. «Für mich ist die Garderobe ein Begegnungsort mit meinen Mitspielerinnen», sagt Rittmann. Während einer Saison sei das Team wie eine kleine Familie. «Man sieht sich täglich, erlebt gute und schlechte Momente zusammen. Vor dem Training tauscht man sich aus, spricht über private Dinge. Man fühlt sich wohl.»

Auch Rittmanns enge Freundin und Brooklyn-FC-Spielerin Ana Maria Marković sagt, dass es genau die Orte seien, an denen man sich sicher fühlen sollte – und gleichzeitig besonders verletzlich sei. «Das sind keine fremden Orte. Das ist unser Alltag, unser Arbeitsplatz, unser zweites Zuhause», sagt Marković in einem Video auf Instagram, in dem sie sich zum Fall äussert.

Dass genau dieser geschützte Raum missbraucht wurde, habe Spuren hinterlassen, erzählt Rittmann. Am Tag, nachdem sie von den Taten erfahren habe, habe sie bei ihrem neuen Verein die Garderobe nach möglichen Kameras abgesucht. «Ich bin generell viel aufmerksamer. Egal wo ich bin, schaue ich mich nach Kameras um.» Dieses Gefühl begleite nicht nur sie, sondern auch Mitspielerinnen, die von den Taten beim SCR Altach erfahren haben.

Am Prozess in Feldkirch nahm Rittmann nicht teil. Als Privatklägerin konnte sie sich nicht beteiligen, da sie nicht zu den Spielerinnen gehört, die von der Staatsanwaltschaft auf den sichergestellten Aufnahmen identifiziert wurden.

Dass es keine Aufnahmen von ihr gibt, schliesst Rittmann dennoch nicht aus. «Die Garderoben und das Gym sind nicht sehr gross. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich jede Spielerin aus dieser Zeit auf Aufnahmen zu sehen ist», sagt sie. Das sei eine Vermutung – «aber für mich ist jede einzelne Spielerin von damals ein Opfer».

Rittmann kritisiert, dass sie von den Behörden nicht besser über die Vorfälle informiert worden sei. Sie und viele ihrer ehemaligen Mitspielerinnen stünden noch mit vielen offenen Fragen da. Auch vom Urteil habe sie erst aus den Medien erfahren.

Mit dem verurteilten Funktionär habe sie sich zu Beginn ihrer Zeit in Altach gut verstanden. Er sei es auch gewesen, der sie zum Verein holte. «Er war sehr nah am Team, oft bei Trainings und Spielen dabei», erzählt sie. Später sei es jedoch zu Spannungen gekommen.

An einen Vorfall erinnert sie sich besonders: Nachdem sie sich mit einer Teamkollegin in der Dusche unterhalten hatte, erhielt sie eine Nachricht, sie solle «beim Lästern nächstes Mal die Tür schliessen». «Ich war mir damals sicher, dass die Tür geschlossen war», sagt Rittmann heute.

«Aber selbst wenn sie offen gewesen wäre, finde ich, sollte niemand ausser den Spielerinnen so nahe an der Garderobentür sein, dass man hören kann, was wir unter der Dusche besprechen.» Sie suchte daraufhin das Gespräch mit ihrem Trainer und dem Funktionär. «Es war mein letztes Gespräch mit ihm», erzählt Rittmann. Ihren ursprünglich auf zwei Jahre ausgelegten Vertrag löste sie nach acht Monaten auf. «Aber auch da hätte ich mir im schlimmsten Traum nicht vorstellen können, dass er so etwas macht.»

«Ich fühle mich durch dieses Urteil nicht ernst genommen»

Rückblickend habe sie sich vom Verein zu wenig geschützt gefühlt – mache Altach aber keinen direkten Vorwurf. «Der Verein war mit der Situation überfordert. Auch er ist ein Opfer.» Dennoch müsse der Fall ein Weckruf sein. Rittmann fordert strengere Prüfungen bei Anstellungen – insbesondere im sensiblen Umfeld des Frauensports. «Man muss genauer hinschauen, wen man einstellt.» Gerade bei Männern müsse man genau nachfragen, wieso sie im Frauensport und nicht im Männersport arbeiten wollten.

Für sie ist der Skandal auch Ausdruck struktureller Probleme: Im Frauenfussball gebe es nach wie vor zu wenig Ressourcen, zu wenig Professionalität und zu wenige Frauen in verantwortlichen Positionen.

Das Urteil gegen den verurteilten Täter hält Rittmann für deutlich zu mild. «Man wird härter bestraft, wenn man in der Steuererklärung etwas falsch ausfüllt», sagt sie. Das Schmerzensgeld von 625 Euro pro Spielerin empfindet sie als «lächerlich». «Ich fühle mich durch dieses Urteil nicht ernst genommen.»

Der Täter hat sich vor Gericht schuldig erklärt. Auch das Urteil hat er akzeptiert und sich bei den Opfern entschuldigt: «Ich möchte allen Betroffenen mein Mitgefühl ausdrücken», sagte er. Das Urteil ist dennoch noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob sie das Urteil weiterziehen will.«Sie hat jetzt die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen, dass man so etwas in unserer Gesellschaft nicht toleriert», sagt Rittman.

