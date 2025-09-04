Eliteeinheit befreit 20-jährigen Schweizer aus Geiselhaft

Die Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale hat in Valence einen Schweizer befreit. Symbolbild: KEYSTONE

Eine Eliteeinheit der Polizei hat am vergangenen Sonntag einen 20-jährigen Schweizer befreit, der von einer Gruppe von sieben Personen entführt worden sein soll. Angeblich ging es um Kryptowährungen.

Die Eingreiftruppe der Nationalgendarmerie – die Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale oder GIGN – hat einen jungen Schweizer befreit, der entführt worden war. Wie die «Le Dauphiné Libéré» aus Grenoble berichtet, hat der Einsatz bereits am 31. August stattgefunden.

An jenem Sonntag hat die Eliteeinheit um 5 Uhr morgens in der Rue d'Asti in Valence eine Bar gestürmt und in dem Etablissement offenbar erheblichen Schaden angerichtet. Nun steht fest, dass eine Gruppe von Entführern dort Halt gemacht hatte, die einen zwanzigjährigen Schweizer entführt hat.

Lage von Valence. Google Earth

Die Gruppe soll ihr Opfer mehrere Tage in ihrer Gewalt gehabt haben: «Le Dauphiné Libéré» schreibt, dass die Tat in Zusammenhang mit Kryptowährungen gestanden haben soll.

Am Nachmittag habe die GIGN den Schweizer schliesslich gefesselt in einem Haus in der Nähe des TGV-Bahnhofs Valence gefunden und befreit.

Dabei sollen auch sieben Personen verhaftet worden sein. Sie sollen heute der Justiz übergeben werden.