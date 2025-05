oberdlik

Boykott von bestimmten Produkten ist ein Strohfeuer in der sozialpolitischen Landschaft. Damit straft man sich nur selber und den Wirtschaftskreislauf. Ein dramatischeres Szenario ist der "Notstand im Wohlstand" dazu. Wenn es an etwas mangelt, kommt Panik auf und Hamsterkäufe entstehen. Erinnere an WC-Papier hierzulande oder aktuell die Eierkrise in den USA. Dort beginnt wirklich der "Krieg", wenn plötzlich Verzicht geübt werden muss und die Leute deshalb aggressiv aufeinander losgehen.

Bei dieser Dynamik sind selbst Zölle und Regulierungen machtlos.