Starlink will in Leuk VS eine der grössten Bodenstationen des Unternehmens errichten. Hinter dem Projekt steht jedoch ein Firmenkonstrukt, das die Steuerbelastung in der Schweiz auf ein Minimum reduzieren könnte.

Hier plant Starlink den Bau einer Bodenstation mit 40 Antennen – sie soll zu den grössten Anlagen des Unternehmens weltweit gehören. (Archivbild)

Trotz Riesen-Projekt im Wallis Elon Musks Starlink könnte in der Schweiz kaum Steuern zahlen

Darum geht’s Hinter dem Starlink-Bodenstationsprojekt in Leuk steht eine Schweizer Tochterfirma, die vollständig einer niederländischen Holding von SpaceX gehört. Dieses Firmenkonstrukt könnte die Steuerbelastung in der Schweiz deutlich senken.

Laut Recherchen von «Le Nouvelliste» könnte die Schweizer Gesellschaft Dividenden unter bestimmten Voraussetzungen steuerbegünstigt an die niederländische Muttergesellschaft weiterleiten.

Als Vorbild könnte die Struktur in Grossbritannien gelten, wo eine Schwesterfirma nur einen kleinen steuerpflichtigen Gewinn ausweist. Zusammenfassung erstellt mit

Hinter dem geplanten Starlink-Bodenstationsprojekt in Leuk VS steht ein internationales Firmenkonstrukt des Starlink- und SpaceX-Gründers Elon Musk. Ein Modell, das die Steuerbelastung in der Schweiz auf ein Minimum reduzieren könnte, wie «Le Nouvelliste» berichtet.

Die geplante Anlage mit 40 Antennen soll eine der grössten Bodenstationen des Unternehmens werden. Für das Projekt wurde im August 2025 die Firma Starlink Switzerland gegründet. Ihr offizieller Sitz befindet sich in Sitten – an der Adresse eines Treuhandunternehmens. Laut «Le Nouvelliste» handelt es sich dabei lediglich um eine Domiziladresse.

Im Handelsregister sind drei Geschäftsführer eingetragen. Einer fungiert laut Bericht als Strohmann, die anderen beiden bekleiden hohe Positionen bei SpaceX.

Gewinn könnte in die Niederlande fliessen

Die Recherchen des Mediums zeigen weiter, dass Starlink Switzerland vollständig der Starlink Holdings Netherlands mit Sitz in Amsterdam gehört. Auch diese Gesellschaft soll kaum operative Tätigkeiten ausüben. Laut einer früheren Recherche der niederländischen Zeitung «Trouw» dient die niederländische Holding dazu, die Steuerbelastung in den Ländern zu senken, in denen Starlink tätig ist.

Für die Schweiz bedeutet das laut «Le Nouvelliste»: Dividenden einer Schweizer Tochtergesellschaft an die niederländische Muttergesellschaft sind dank des Doppelbesteuerungsabkommens unter bestimmten Voraussetzungen von der Verrechnungssteuer befreit. Da Starlink Netherlands sämtliche Anteile an der Schweizer Gesellschaft hält, könnte diese Regelung greifen.

Sogenannte «Cost plus»-Methode

Wie Starlink Switzerland künftig arbeiten könnte, zeigt laut «Le Nouvelliste» das Beispiel Grossbritannien. Dort betreibt eine Schwesterfirma acht Bodenstationen. Sie beschäftigt keine Mitarbeitenden und verfügt lediglich über ein minimales Eigenkapital.

Die britische Gesellschaft verkauft keine Starlink-Abonnemente. Stattdessen betreibt sie ausschliesslich die Infrastruktur und verrechnet ihre Kosten mit einem Aufschlag von fünf Prozent an den Konzern weiter. Diese sogenannte «Cost plus»-Methode sorgt dafür, dass in Grossbritannien nur ein kleiner steuerpflichtiger Gewinn anfällt.

Sollte Starlink im Wallis nach demselben Prinzip vorgehen, würde zwar Signalhorn, der Betreiber der Satelliten-Bodenstation in Leuk, vom Betrieb der Infrastruktur profitieren. Der steuerbare Gewinn in der Schweiz dürfte jedoch gering ausfallen. Die eigentlichen Geldflüsse würden über die niederländische Holding an den SpaceX-Konzern in den USA fliessen.

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