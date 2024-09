Eltern stecken Mädchen (6) in Baby-Klappe

Eliza ist nur wenige Tage nach ihrem Geburtstag in der Babyklappe gelandet. Facebook

Eltern haben eine 6-Jährige in die Babyklappe eines Klosters gesteckt. Bekannte zeigen sich schockiert.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eltern haben eine 6-Jährige in die Babyklappe eines Klosters gesteckt.

Bekannte zeigen sich schockiert. Mehr anzeigen

In Polen wurde ein sechsjähriges Mädchen von Nonnen in einer Babyklappe des Franziskaner-Klosters in Warschau entdeckt. Das Kind, eingezwängt und sichtlich verängstigt, wurde dort von seinen Eltern ausgesetzt, wie die Nonnen der Polizei berichteten. Die Nonnen waren völlig überrascht, als sie das grosse Kind entdeckten.

Nach ersten Erkenntnissen brachte der Vater die kleine Eliza Ende August aus der 50 Kilometer entfernten Kleinstadt Nasielsk nach Warschau. Er versprach ihr, zurückzukommen, verschwand jedoch und liess sie allein zurück. Auch die Mutter soll über den Plan Bescheid gewusst haben. Das Paar setzte das Kind aus, um in die Niederlande auszuwandern, wie das polnische Nachrichtenportal «Fakt» berichtet. Geldnot war wohl das Motiv für diese herzlose Tat.

Polizei durchsucht Haus

Freunde der Familie zeigten sich entsetzt über das Verhalten der Eltern. «Eine liebevolle Mutter sucht bei Problemen Hilfe und setzt das Kind nicht einfach aus», sagte ein Bekannter. Es stellte sich heraus, dass die Eltern tief verschuldet waren und bereits mehrfach Sofortkredite aufgenommen hatten. Der Vater war zudem schon einmal wegen Nichtzahlung von Unterhalt im Gefängnis.

Als die Polizei das Haus der Familie durchsuchte, fanden sie Elizas Spielsachen achtlos in Abfallsäcken vor der Tür. Die kleine Eliza ist derzeit in einem Kinderheim in Warschau untergebracht. Nun wird ein Gericht entscheiden, ob sie dortbleiben muss und wie es für sie weitergeht.