Lichter, Blumen und Briefe am Ort der Tragödie machen die allgemeine Betroffenheit sichtbar. Bild: Keystone/AP/Antonio Calanni

Die Identifikation der Todesopfer aus Crans-Montana VS läuft derzeit auf Hochtouren. Was die Ungewissheit für die Angehörigen bedeutet – und warum es so wichtig ist, möglichst früh eine konkrete Nachricht zu erhalten, erklärt die Trauerbegleiterin Katharina Keel.

Lisa Stutz Lisa Stutz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Identifikation der Opfer ist essenziell, um den Angehörigen Gewissheit zu geben und den psychischen Ausnahmezustand zwischen Hoffnung und Angst zu beenden.

Viele Angehörige erleben in der ersten Zeit nach dem Schock extreme emotionale Reaktionen, die von Sprachlosigkeit bis zu Überaktivität reichen und individuell sehr verschieden ausfallen können.

Kollektive Trauer zeigt sich in Zeichen wie Kerzen und Spenden – sie bieten Halt, machen das Leid sichtbar und geben auch Nichtbetroffenen einen Weg, Mitgefühl auszudrücken. Mehr anzeigen

Seit der Tragödie arbeiten die Behörden mit Hochdruck an der Identifikation der verletzten und verstorbenen Opfer. Warum ist das so wichtig?

Katharina Keel: Solange die Eltern nicht wissen, was mit ihrem Kind passiert ist, und wo es sich gerade befindet, können sie keine Sekunde zur Ruhe kommen. Das ist eine unglaubliche psychische Belastung. Einerseits geht man vom Schlimmsten aus, andererseits hat man noch immer Hoffnung. Unsere Psyche klammert sich dabei auch an unwahrscheinliche Szenarien: Dass das Kind noch lebt, dass es sogar nur ganz leicht verletzt ist, es ihm gut geht, und es sich aus irgendwelchen Gründen noch nicht melden konnte.

Was passiert in dem Moment, in dem man Gewissheit hat?

Ab dem Moment wird der Weg klarer, es gibt nicht mehr das ganze Spektrum von Möglichkeiten. Zudem weiss man endlich, wo sich das Kind befindet. Eltern wollen zu ihrem Kind – egal, ob es lebt oder tot ist. Beim Germanwings-Absturz im Jahr 2015, bei dem eine ganze Schulklasse ums Leben kam, hat man die Eltern kurze Zeit später zu der Absturzstelle in den Alpen geflogen. Nichtbetroffene können vielleicht nicht verstehen, dass man sich genau diesen Ort anschauen geht. Für die Eltern war das aber wichtig.

Warum?

Wenn man eine Information nur hört, ist es nicht das Gleiche, wie wenn man sie erlebt. In Crans-Montana kann es für die Eltern wichtig werden, die Bar zu sehen, in der ihr Kind gestorben ist. Das hilft, das Geschehene in die eigene Realität zu integrieren.

Was raten Sie als Trauerbegleiterin den Angehörigen jetzt gerade?

In den ersten Stunden und Tagen nach einem solchen Schock rate ich hauptsächlich, auf die eigenen körperlichen Bedürfnisse zu achten. Die sind ganz banal: Ab und zu etwas essen, ab und zu ein paar Schritte gehen, ab und zu eine Stunde schlafen.

Warum ist das wichtig?

Damit sich das Nervensystem etwas beruhigen kann. Ein komplett überlastetes Nervensystem verschlimmert eine schlimme Situation nur zusätzlich.

In vielen Spitälern sind Care-Teams im Einsatz, die die Angehörigen betreuen. Was genau ist deren Arbeit?

Sie leisten psychologische Nothilfe. Sie schauen, dass nicht noch mehr Panik ausbricht und versuchen zu verhindern, dass Angehörige sich selber gefährden, indem sie zum Beispiel ins nächste Spital rasen. Manche Angehörige haben das Bedürfnis, immer wieder zu wiederholen, was sie gerade gesehen und gehört haben – es sind Care-Team-Mitarbeitende, die auch beim sechsten Mal noch zuhören. Zudem leisten sie auch ganz praktische Hilfe, indem sie für Angehörige Hotelzimmer organisieren.

Katharina Keel (35) ist Trauerbegleiterin. Sie unterstützt Familien, Einzelpersonen oder Unternehmen in der Bewältigung von Todesfällen. Sie ist auf Familientrauerbegleitung spezialisiert und leitet unter anderem den Verein familientrauerbegleitung.ch. Bild: weiter-leben.ch

Sie betreuen jeden Tag Menschen, die einen Angehörigen – oft durch schreckliche Vorkommnisse – verloren haben. Wie gehen Sie vor?

Zuerst sitze ich mit der ganzen Familie zusammen. Wir schauen gemeinsam, wie die Situation gerade für wen ist, und wer welches Bedürfnis hat. Trauerreaktionen können sehr unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die sich sofort ablenken müssen: Sport machen, Entsorgen oder Einkaufen gehen. Für andere Familienangehörige ist das oft komplett unverständlich. Ich erkläre dann, dass auch das in Ordnung ist.

Was sind andere Reaktionen?

Zum Beispiel, dass man völlig fixiert auf das Erlebte ist und man immer wieder nacherzählen will, wann genau was genau passiert ist. Oder das Gegenteil: Dass einem die Worte fehlen und man am liebsten für sich sein möchte.

Und was passiert dann?

Nach der Bestandesaufnahme schauen wir, wer unterstützend wirken könnte. Oft sind das Freunde der Familie, die einzelne Aufgaben übernehmen können. Es ist für die Angehörigen auch wichtig, selber ins Handeln zu kommen. Es ist etwas passiert, über das wir keine Kontrolle hatten. Gibt es nun etwas, das wir aktiv tun können? Einen Anruf tätigen, mit jemandem spazieren gehen, etwas für die Beerdigung vorbereiten? Eine wichtige Frage in der Trauerbegleitung ist auch immer: Was verbindet?

Wie meinen Sie das?

Der Tod ist immer eine Trennung. Und weil man sich nicht trennen wollte, muss man Verbindungen zu seinem verstorbenen Angehörigen suchen. Also zum Beispiel Tätigkeiten, die man mit ihm oder ihr in Verbindung bringt. Früher sagte man, man müsse loslassen. Heute wissen wir: Ich muss mich als Angehörige zwar trennen vom Körper und Geist, aber ich muss mich nicht trennen von meiner Liebe zu dieser Person.

«Noch etwas Liebevolles für sein Kind zu machen, bringt Menschen aus ihrer Ohnmacht heraus»

In Crans-Montana werden in den nächsten Tagen und Wochen wohl viele Familien eine definitive Todesnachricht erhalten. Was ist dabei wichtig?

Das Wichtigste ist, dass man die Möglichkeit erhält, sich zu verabschieden. Das ist in Fällen mit Brandopfern nicht immer einfach. Viele Bestatter würden den Eltern davon abraten, in den Sarg zu schauen. Eine Form der Verabschiedung kann in diesem Fall sein, dem Bestattungsinstitut ein Kleidungsstück oder eine Kuscheldecke zu geben, das in den Sarg gelegt wird. Oder ein Brief, den man geschrieben hat. Noch etwas Liebevolles für sein Kind zu machen, bringt Menschen aus ihrer Ohnmacht heraus. Es ist ein Liebesbeweis, ein Akt der Fürsorge, es ist schliesslich immer noch das eigene Kind.

Viele Opfer in Crans-Montana kommen aus dem Ausland. Macht das die Situation für die Angehörigen noch schwieriger?

Ja, ich selber habe auch schon Fälle betreut, in denen jemand im Ausland verstorben ist. Schwierig sind dabei vor allem die administrativen und organisatorischen Aspekte. Trotzdem ist es wichtig, die Verstorbenen zurück in die Heimat zu transportieren. Die Angehörigen haben so einen Ort in ihrer Nähe, wo sie zum Trauern hingehen können.

Sie begleiten trauernde Familien auch längerfristig. Wie kann man nach so einem Schicksalsschlag je wieder ein normales Leben führen?

Indem man alle Gefühle durchlebt, sie nicht abschaltet oder zu betäuben versucht. Es ist in meiner Arbeit nicht immer klar ersichtlich, woher diese Menschen die Kraft nehmen, weiterzuleben. Aber ich stelle fest, dass es in fast jedem Menschen ein kleines Licht gibt, das selbst dann noch brennt, wenn alles dunkel ist. Für die einen Menschen ist das ein Glaube, für die anderen eine Gemeinschaft, für andere ein Engagement in einem Bereich. Ich sehe bei fast allen Menschen, dass es irgendetwas gibt.

Den Brand in Crans-Montana haben auch viele überlebt, zum Teil mit nur leichten oder gar keinen Verletzungen. Wie geht man damit um?

Es gibt in der Trauerpsychologie den Begriff der Überlebensschuld. Manche Überlebende von Katastrophen fühlen sich schuldig, dass sie überlebt haben, während andere gestorben sind. Die Familie ist meist unglaublich erleichtert, man selber kann das aber nicht fühlen. Hier können Sitzungen bei einem Psychologen oder eine Trauerbegleitung helfen. Man muss sich aber auch nicht schuldig fühlen, wenn man keine Überlebensschuld verspürt. Wichtig ist, seine Gedanken auszusprechen.

«Wir betrauern bei jungen Verstorbenen immer auch das ganze ungelebte Leben»

Das ganze Land ist betroffen von den Geschehnissen in der Silvesternacht. Welche Rolle spielt dabei das Alter der Opfer, die im Durchschnitt 20 Jahre alt waren?

Wenn so junge Leute sterben, passt das nicht in die Sterbereihenfolge, die wir alle in unseren Köpfen haben. Diese besagt, dass Eltern vor ihren Kindern sterben müssen. Zudem betrauern wir bei jungen Verstorbenen immer auch das ganze ungelebte Leben.

Wir erleben gerade eine kollektive Trauer. Gibt es Ventile dafür, auch wenn man selber gar niemanden kennt, der bei dem Brand ums Leben kam?

Ja, ein paar Dinge kann man für sich persönlich machen. Zum Beispiel ganz bewusst gute Gedanken an die Opfer und ihre Angehörigen schicken. Ganz konkret kann man sich auch informieren, ob man Blut für die Verletzten spenden kann, das vielleicht bald nötig sein wird. Oder ob man einen kleinen Geldbetrag spenden kann, weil auf die Opferfamilien wahrscheinlich noch hohe Kosten zukommen werden.

In Crans-Montana werden gerade viele Lichter, Blumen und Briefe als Zeichen der Trauer abgelegt. Warum hilft das eigentlich?

Weil es die Betroffenheit sichtbar macht. Dadurch ist für alle zu sehen: Es ist hier etwas Schlimmes passiert, das uns alle kümmert.