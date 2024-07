Eltern ziehen wegen schlechter Noten bis vor das Bundesgericht

Bemerkenswert - der Junge verblieb immerhin vier weitere Jahre am Gymnasium!

Als Eltern sollte man auch einsehen, dass die Kinnder nicht immer das können was diel Eltern wollen. Nicht jeder kann ein Einstein werden, es braucht auch Handarbeitskräfte

WalterV

Als ehemaliger Lehrer und langjähriger Praxis als Nachhilfelehrer kann ich die Entwicklung vieler Kinder verfolgen. Man macht den Kindern keinen Gefallen, wenn man sie dauernd Pusht Sie sind in Ihrem Leben unglücklich. Aus Imagegründen ins Gymnasium zu gehen ist schwachsinnig.

Vertrauen Sie mehr den Lehrer oder sprechen Sie mit einer Drittperson des Vertrauens. Eltern unterschreiben ungenügende Noten und wundern, dass im Zeugnis eine ungenügende Note steht. Das gibt es auch.

In der Lehre kann man die Berufsmatur machen, was oft der bessere Weg ist.

Einen akademischen Abschluss ist heute keine Berufsgarantie mehr.