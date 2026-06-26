Embrach ZH vergibt seit Jahren Aufträge an ein Ingenieurbüro: Dessen Leiter ist der Ehemann der Gemeindepräsidentin. Die Rechnungsprüfungs-Kommission kritisiert, der Bezirksrat sieht kein Vergehen.

In Embrach ZH kritisiert die Rechnungsprüfungskommission die Auftragsvergabe des Gemeinderats. Der Bezirksrat heisst dessen Praxis gut.

Darum geht’s Die Gemeinde Embrach ZH vergab zwischen 2019 und 2024 Ingenieuraufträge im Wert von rund 1,1 Millionen Franken ohne öffentliche Ausschreibung an die Holinger AG.

Deren Zürcher Niederlassung wird vom Ehemann der Gemeindepräsidentin Rebekka Bernhardsgrütter Derungs geleitet.

Das Auftragsvolumen stieg nach ihrem Amtsantritt deutlich an.

Ingenieuraufträge im Wert von 1,1 Millionen Franken über einen Zeitraum von sechs Jahren, vergeben von der Gemeinde Embrach ZH ohne öffentliche Ausschreibung. Am Betrag stört sich niemand. Anlass zu Diskussionen gibt hingegen die Tatsache, dass die Aufträge alle an die Zürcher Niederlassung der Holinger AG gingen. Diese wird geleietet vom Ehemann der Gemeindepräsidentin und Bauvorsteherin Embrachs.

2022 wählen die Embracher*innen Mitte-Politikerin Rebekka Bernhardsgrütter Derungs mit einem Glanzresultat zu ihrer neuen Präsidentin. Die Holinger AG hat schon vorher Aufträge für die Zürcher Unterländer Gemeinde ausgeführt.

Unter der neuen Gemeindepräsidentin steigt das Auftragsvolumen aber deutlich an, wie «20 Minuten» errechnet hat: von gut 40'000 Franken 2019, über 207'000 Franken 2021 auf 312'000 Franken im ersten Amtsjahr Bernhardgrütter Derungs' und sogar 428'000 Franken im Jahr 2023. Danach sinkt der Betrag, liegt aber immer noch leicht über dem Volumen vor Amtsantritt.

Keiner dieser Aufträge sei öffentlich ausgeschrieben worden, berichtet «20 Minuten» weiter, die meisten Summen hätten unter der Schwelle gelegen, die eine öffentliche Vergabe obligatorisch gemacht hätte.

RPK heisst die Auftragsvergabe gut

Die Rechnungsprüfungskommission, namentlich deren Präsident Ralph Weber (SVP), störte sich an der Vergabepraxis und hat sich an den Bezirksrat gewendet. Ein anderer SVP-Politiker aus dem Dorf bezeichnet die Gemeindepräsidentin bei «20 Minuten» als «Dorfkönigin», die Serie von Aufträgen an das Büro ihres Gatten hätten ein «Gschmäckli.

Der Bezirksrat erkannte keine unzulässigen Auftragsvergaben, empfahl der Gemeindepräsidentin aber, in den Ausstand zu treten, wenn die Exekutive Ingenieurleistungen einkauft. Das tat diese 2024. Seither ist das Auftragsvolumen fast auf das Niveau vor ihrer Präsidentschaft gesunken.

RPK-Präsident Weber erzählt, ein Kantonsangestellter habe ihn darauf hingewiesen, dass in der Gemeinde Embrach trotz hoher Bautätigkeit die Zahl öffentlicher Ausschreibungen zurückgegangen sei. Das sei auffällig, aber kein Beweis für Vetternwirtschaft. Solange sich niemand bereichere, sei am Prozess nichts zu bemängeln, sei die Position des Kantons.

Embrach reagiert auf die Vorwürfe

Die Gemeinde reagiert mit einem langen Schreiben an «20 Minuten», in dem sie darlegt, dass die Wasserversorgung eine lange Geschäftsbeziehung mit der Holinger AG habe und das Ingenieur-Unternehmen hauptsächlich bei deren Projekten Aufträge erhalte. Ausserdem vergebe die Gemeindepräsidentin keine Aufträge im Alleingang.

Bernhardsgrütter Derungs sitzt bei der Wasserversorgungsgenossenschaft als Vertreterin der Gemeinde im Vorstand. Sie habe auch so Einfluss auf Vergaben, wie auch aufgrund ihres breiten Beziehungsnetzes in der Gemeinde, so der RPK-Präsident.