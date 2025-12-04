  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Urteil gefallen Emotionaler Luzerner Kindstod-Prozess endet mit Freisprüchen

Sven Ziegler

4.12.2025

Das Baby verstarb bei einer Operation. (Archivaufnahme)
Das Baby verstarb bei einer Operation. (Archivaufnahme)
sda

Vier Jahre nach dem Tod eines Säuglings im Luzerner Kinderspital hat das Kriminalgericht alle drei angeklagten Mediziner freigesprochen. Trotz der emotional aufgeladenen Verhandlung sieht das Gericht keinen strafbaren Fehler – und verpflichtet den Staat, sämtliche Kosten zu übernehmen.

Sven Ziegler

04.12.2025, 07:36

04.12.2025, 07:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • • Das Luzerner Kriminalgericht spricht die drei angeklagten Spitalärzte vollumfänglich frei.
  • Der Staat muss alle Verfahrenskosten von über 30’000 Franken übernehmen und den Verteidigungen Entschädigungen von rund 106’000 Franken auszahlen.
  • Die Eltern des verstorbenen Säuglings tragen ihre eigenen Parteikosten; das Urteil kann innert zehn Tagen weitergezogen werden.
Mehr anzeigen

Der Fall hatte landesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie blue News bereits ausführlich berichtet hat, starb im November 2021 ein wenige Wochen alter Säugling nach zwei Narkoseeinleitungen im Luzerner Kinderspital. Aus einer Routine-Operation wurde eine Tragödie – und daraus ein Strafverfahren, das weder die zuständigen Staatsanwälte, noch die Familie noch die Verteidigungen ursprünglich führen wollten.

Nun liegt das Urteil vor. Das Kriminalgericht Luzern spricht alle drei angeklagten Mediziner – eine Kinderchirurgin, ein Anästhesist und ein Kinderkardiologe – von Schuld und Strafe frei. Der Vorwurf: eventualvorsätzliche Tötung sowie fahrlässige schwere Körperverletzung. Nach Ansicht des Gerichts hält die Anklage den rechtlichen Anforderungen nicht stand.

Keine Genugtuung – aber hohe Entschädigungen vom Staat

Trotz Freispruch erhalten zwei der angeklagten Ärzte keine Genugtuung nach Strafprozessrecht. Dafür muss der Staat tief in die Tasche greifen: Über 30’000 Franken betragen die Verfahrenskosten, die vollständig vom Kanton Luzern zu tragen sind. Zusätzlich muss der Staat rund 106’000 Franken an Parteientschädigungen für die private Verteidigung der drei Freigesprochenen bezahlen. Die Eltern des verstorbenen Säuglings müssen ihre eigenen Anwaltskosten selbst übernehmen.

Die Oberstaatsanwaltschaft hatte den Prozess trotz zuvor diskutierter Einstellung durch die Staatsanwaltschaft ausdrücklich verlangt. Das wurde vor Gericht bekannt. 

Kindstod in Luzern. Ein Baby stirbt tragisch im Spital – und der Staat zwingt Eltern und Ärzte vor Gericht

Kindstod in LuzernEin Baby stirbt tragisch im Spital – und der Staat zwingt Eltern und Ärzte vor Gericht

Der Prozess war von starken Emotionen geprägt. Die Eltern des verstorbenen Säuglings zeigten sich belastet, suchten aber zugleich nach Antworten. Die drei Mediziner hatten in ihren persönlichen Erklärungen betont, dass der Fall sie bis heute schwer beschäftigt.

Ob der Entscheid endgültig bleibt, ist offen: Die Parteien können das Urteil innert zehn Tagen anfechten. Wird keine Berufung angemeldet, wird der Freispruch rechtskräftig. Die Unschuldsvermutung gilt bis zum Abschluss des gesamten Verfahrens weiter.

Mehr aus der Schweiz

Bundesfinanzen. Budget 2026 wird im Nationalrat kritisch bis ablehnend aufgenommen

BundesfinanzenBudget 2026 wird im Nationalrat kritisch bis ablehnend aufgenommen

«Exklusives Weihnachtsgeschenk». Preisexplosion bei Bieterkampf für Kennzeichen «SO 1»

«Exklusives Weihnachtsgeschenk»Preisexplosion bei Bieterkampf für Kennzeichen «SO 1»

Tierseuche nachgewiesen. West-Nil-Virus erreicht die Schweiz

Tierseuche nachgewiesenWest-Nil-Virus erreicht die Schweiz

Meistgelesen

Neue Bilder von Epsteins Karibikinsel geben Rätsel auf
Trump ist wieder eingeschlafen – Jimmy Kimmel weiss warum
Preisexplosion bei Bieterkampf für Kennzeichen «SO 1»
Vorsicht beim Vignetten-Kauf – Bund warnt vor Abzocke
Warum die grosse Sitcom-Wette von SRF krachend scheiterte