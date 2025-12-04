Das Baby verstarb bei einer Operation. (Archivaufnahme) sda

Vier Jahre nach dem Tod eines Säuglings im Luzerner Kinderspital hat das Kriminalgericht alle drei angeklagten Mediziner freigesprochen. Trotz der emotional aufgeladenen Verhandlung sieht das Gericht keinen strafbaren Fehler – und verpflichtet den Staat, sämtliche Kosten zu übernehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen • Das Luzerner Kriminalgericht spricht die drei angeklagten Spitalärzte vollumfänglich frei.

Der Staat muss alle Verfahrenskosten von über 30’000 Franken übernehmen und den Verteidigungen Entschädigungen von rund 106’000 Franken auszahlen.

Die Eltern des verstorbenen Säuglings tragen ihre eigenen Parteikosten; das Urteil kann innert zehn Tagen weitergezogen werden. Mehr anzeigen

Der Fall hatte landesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie blue News bereits ausführlich berichtet hat, starb im November 2021 ein wenige Wochen alter Säugling nach zwei Narkoseeinleitungen im Luzerner Kinderspital. Aus einer Routine-Operation wurde eine Tragödie – und daraus ein Strafverfahren, das weder die zuständigen Staatsanwälte, noch die Familie noch die Verteidigungen ursprünglich führen wollten.

Nun liegt das Urteil vor. Das Kriminalgericht Luzern spricht alle drei angeklagten Mediziner – eine Kinderchirurgin, ein Anästhesist und ein Kinderkardiologe – von Schuld und Strafe frei. Der Vorwurf: eventualvorsätzliche Tötung sowie fahrlässige schwere Körperverletzung. Nach Ansicht des Gerichts hält die Anklage den rechtlichen Anforderungen nicht stand.

Keine Genugtuung – aber hohe Entschädigungen vom Staat

Trotz Freispruch erhalten zwei der angeklagten Ärzte keine Genugtuung nach Strafprozessrecht. Dafür muss der Staat tief in die Tasche greifen: Über 30’000 Franken betragen die Verfahrenskosten, die vollständig vom Kanton Luzern zu tragen sind. Zusätzlich muss der Staat rund 106’000 Franken an Parteientschädigungen für die private Verteidigung der drei Freigesprochenen bezahlen. Die Eltern des verstorbenen Säuglings müssen ihre eigenen Anwaltskosten selbst übernehmen.

Die Oberstaatsanwaltschaft hatte den Prozess trotz zuvor diskutierter Einstellung durch die Staatsanwaltschaft ausdrücklich verlangt. Das wurde vor Gericht bekannt.

Der Prozess war von starken Emotionen geprägt. Die Eltern des verstorbenen Säuglings zeigten sich belastet, suchten aber zugleich nach Antworten. Die drei Mediziner hatten in ihren persönlichen Erklärungen betont, dass der Fall sie bis heute schwer beschäftigt.

Ob der Entscheid endgültig bleibt, ist offen: Die Parteien können das Urteil innert zehn Tagen anfechten. Wird keine Berufung angemeldet, wird der Freispruch rechtskräftig. Die Unschuldsvermutung gilt bis zum Abschluss des gesamten Verfahrens weiter.