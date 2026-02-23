Engadiner Skilift stellt Saison-Betrieb trotz viel Schnee ein

Schlechte Nachrichten für Schneesportfans im Oberengadin: Der Skilift Survih in Samedan hat seinen Betrieb für diese Saison «per sofort» eingestellt, wie die Betreiber auf der Webseite schreiben. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr», heisst es weiter. «Südostschweiz» berichtete zuerst über die Schliessung.
Grund ist ein technischer Defekt. Konkret sei eine Komponente des Antriebs kaputt. Die genaue Ursache werde noch untersucht.
Der Skilift Survih befindet sich am Dorfrand von Samedan GR. Der nun getroffene Entscheid dürfte angesichts der derzeit guten Schneeverhältnissen besonders schmerzen.
Die Reparatur würde laut Betreiber mehr als sechs Wochen dauern, «weshalb eine Wiederaufnahme des Betriebs nicht möglich ist». Wie hoch der finanzielle Schaden ausfällt, könne erst nach Vorliegen der Offerten und nach Saisonschluss beziffert werden.
Die Schliessung trifft vor allem Kinder, Familien und Einheimische. Survih ist ein klassischer Übungshang – kürzer und tiefer gelegen als die grossen Skigebiete in der Region wie beispielsweise Corviglia.
Zukunft des Skilifts gesichert
Immerhin: Der Zauberteppich für Kinder bleibt vorerst in Betrieb. Auch das Restaurant ist weiterhin offen. Saisonkartenbesitzer erhalten gemäss Betreiber 50 Prozent des bezahlten Betrags zurück. Betroffene sollen sich per E-Mail melden.
Langfristig gibt es Entwarnung: Die technische Instandstellung und die Wiederaufnahme des Betriebs für die kommende Wintersaison seien geplant. Die Zukunft des kleinen Skilifts scheint also gesichert.
