Entführt, bedroht, misshandelt – jetzt stehen 3 Männer vor Gericht

Blick in einen Gerichtssaal des Kriminalgerichts Luzern. (Archivaufnahme) sda

Vor dem Kriminalgericht Luzern müssen sich am Montag und Dienstag drei Männer verantworten. Ihnen werden im Rahmen einer Entführung zahlreiche Delikte vorgeworfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Männer sollen an einer Entführung beteiligt gewesen sein.

Sie sollen in einem Partyraum in Buchrain LU über Stunden einen Mann gefangen gehalten, diesen bedroht und vergewaltigt haben.

Die Männer müssen sich wegen versuchter Erpressung, Sachentziehung, Körperverletzung, Drohung, Freiheitsberaubung und Entführung sowie Vergewaltigung verantworten. Mehr anzeigen

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

9.30 Uhr Jetzt wird Endrin A. befragt Jetzt werden die Beschuldigten aus dem Saal geführt. Durch eine Nebentür wird Endrin A. in den Saal geführt. Die Beschuldigten werden die Befragung über Video mitverfolgen.

9.24 Uhr Mehrstündige Plädoyers Die Gerichtspräsidentin führt den Ablauf des Verfahrens aus. Es handle sich um ein grösseres Verfahren, das über heute und morgen andauere. Zunächst würde Endrin A. befragt, anschliessend die Beschuldigten. Danach folgten die Plädoyers der Staatsanwalt und der Verteidiger. Insgesamt dürfte, so wird klar, rund 4-5 Stunden plädiert werden.

9.13 Uhr Endrin A. wird später befragt Endrin A. ist derzeit nicht im Saal. Er wird später im Laufe des Tages befragt, führt die Gerichtspräsidentin aus. Er habe darum gebeten, nicht mit den Angeklagten konfrontiert zu werden und warte deshalb in einem separaten Raum.

9.05 Uhr Prozess beginnt Der Prozess beginnt. Gleich zu Beginn gibt es ein Durcheinander, weil einer der Beschuldigten in eine andere Sprache übersetzt haben möchte. Aufgrund der anwesenden Dolmetscherinnen stellt dies aber kein Problem dar. Die Gerichtspräsidentin eröffnet das Verfahren.

8.58 Uhr Prozessstart verzögert sich Eigentlich war der Prozessauftakt um 9 Uhr geplant. Der Beginn dürfte sich allerdings verzögern: Alle Beteiligten warten noch. Der Saal ist schwer gesichert. Die Zivilpolizei ist vor Ort, vor dem Gericht stehen mehrere Beamte in Uniform. blue News tickert live aus Luzern. Mehr anzeigen

Am Montag und Dienstag stehen Dritan M., Hamza F. und Genti T. vor dem Luzerner Kriminalgericht. Sie sollen im Dezember 2022 Endrin A. entführt, bedroht und vergewaltigt haben.

Konkret soll Endrin A. bei Hamza F. Schulden gehabt haben. Im Dezember 2022 habe ihm dieser dann gedroht. Es seien «extra Leute von Spanien gekommen (...), um die Sache mit dem Geld zu regeln», heisst es in der Anklageschrift, die blue News vorliegt. Dritan M. drohte Endrin A. sogar mit dem Tod.

Wenige Tage später trafen sich die Männer, erneut kam es zu Drohungen. Weil Endrin A. das Geld nicht aufgetrieben hatte, bestellten ihn die Männer am 8. Dezember 2022 nach Buchrain LU. In einem Partyraum fand sich Endrin A. fünf Männern, darunter Dritan M., Hamza F. und Genti T. gegenüber. Die Männer hätten, so heisst es in der Anklageschrift, einen Hammer, Pistolen und sogar eine AK-47 dabei gehabt.

Pistole in den Mund gehalten

Die Männer forderten Endrin A. anschliessend auf, sich auszuziehen. Unter Gewalt zogen sie A. aus, schlugen auf ihn ein und führten ihm eine Bierflasche in den Anus ein. Einer der Männer, der allerdings flüchtig ist und deswegen nicht vor Gericht steht, drückte mit einer Gartenschere an einer der beiden kleinen Zehen zu.

Hamza F. hielt A. im Laufe der mehrstündigen Gefangenschaft auch eine Pistole in den Mund und erklärte, «Erschiessen sei nicht gut, mit dem Messer sei es besser», woraufhin mit einem Messer gedroht wurde.

Am Abend brachten Dritan M., Hamza F. und Genti T. dann in den Clubraum der «Hells Angels» in Luzern. Dort zogen sich die Männer in einen Raum zurück und liessen Endrin A. schliesslich nach Durchsicht seines Handys gehen.

Die Liste der Vorwürfe ist dadurch lang: Die Männer müssen sich wegen versuchter Erpressung, Sachentziehung, Körperverletzung, Drohung, Freiheitsberaubung und Entführung sowie Vergewaltigung verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert mehrere Jahre Gefängnis und Landesverweisung.

Der Prozess beginnt am Montag um 9 Uhr. blue News tickert live.