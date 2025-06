Als im August 2023 im Gotthard-Basistunnel ein Güterzug entgleiste, ging danach lange nichts mehr. Nun präsentiert die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle ihren Abschlussbericht.

Redaktion blue News Dominik Müller

Am 10. August 2023 entgleiste im Gotthard-Basistunnel im Bereich der Multifunktionsstelle Faido ein in Richtung Norden fahrender Güterzug. Der Schaden am Rollmaterial und an der Infrastruktur war beträchtlich.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) leitete daraufhin eine Untersuchung ein. Am 22. September 2023 publizierte die SUST einen Zwischenbericht mit ersten Erkenntnissen und Empfehlungen von Sofortmassnahmen.

Nun ist Untersuchung abgeschlossen. Die Ergebnisse sowie die neu ausgesprochenen Sicherheitsempfehlungen werden den Medien am Montag präsentiert. Die Medienkonferenz kannst du oben im Livestream verfolgen.