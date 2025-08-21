  1. Privatkunden
Deutsche lachen wegen Ersatzzug «Entschuldigt sich die SBB dafür, dass der Zug fährt?»

Petar Marjanović

21.8.2025

Der IC 81 fuhr zwischen Bern und Zürich am Montagmorgen ausnahmsweise einstöckig.
Der IC 81 fuhr zwischen Bern und Zürich am Montagmorgen ausnahmsweise einstöckig.
Bild: blue News

Am Montagmorgen rollte der Intercity von Bern nach Zürich pünktlich ein. Sitzplätze gab es für alle. Trotzdem entschuldigte sich die Zugchefin mehrfach für die «engen Verhältnisse» – sehr zum Erstaunen einer Touristengruppe.

Petar Marjanović

21.08.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine deutsche Touristengruppe lachte am Montag im Intercity von Bern nach Zürich über die mehrfachen Entschuldigungen der Zugchefin für enge Platzverhältnisse.
  • Statt des üblichen Doppelstockzugs fuhr eine einstöckige Ersatzkomposition, weil in Romanshorn am Vortag wegen Personalmangels drei Wagen nicht angehängt werden konnten.
  • Trotzdem fanden alle Reisenden einen Sitzplatz – und der Zug kam pünktlich ans Ziel.
Mehr anzeigen

«Wie ihr es vielleicht bemerkt habt, ist es heute etwas enger. Wir fahren mit einem Ersatzzug.» Mit diesen Worten wandte sich am Montagmorgen die Zugchefin im Intercity 81 von Bern nach Zürich an die Passagiere – nicht einmal, sondern gleich mehrfach.

Was nach einer drohenden Pendler-Odyssee klang, entpuppte sich als harmlos: Der Zug fuhr in Bern zwar mit zwei Minuten Verspätung ab, bis Zürich holte er die Verspätung aber auf und kam laut Fahrzeitendaten sogar eine Sekunde vor der geplanten Ankunftszeit an. Sitzplätze gab es für alle.

Für eine deutsche Touristengruppe war das Ganze dennoch grosses Kino. Schon nach der ersten Ansage kicherte einer: «Wie, die entschuldigt sich jetzt dafür, dass ein Zug fährt?» Als der Intercity dann auch noch pünktlich in Zürich einrollte, folgte der Nachsatz: «In Deutschland würde sich niemand dafür entschuldigen, dass ein Zug pünktlich ankommt.»

Zug erreichte Zürich zu früh

Bahnhof Ankunft Abfahrt
Interlaken Ost (+25s)
Interlaken West (−2s) (+43s)
Spiez (+10s) (+167s)
Thun (+28s) (+171s)
Bern (+188s) (+161s)
Zürich HB (−1s) (+55s)
Zürich Flughafen (+49s) (+128s)
Winterthur (+82s) (+72s)
Frauenfeld (+30s) (+108s)
Weinfelden (+3s) (+42s)
Amriswil (−13s) (+72s)
Romanshorn (+17s)

Hinter der kuriosen Szene steckt eine nüchterne Erklärung: Wegen eines kurzfristigen Personalausfalls in Romanshorn konnten drei Wagen nicht angehängt werden. Bereits am Sonntagnachmittag um 14.20 Uhr stand deshalb fest, dass der Zug am Montagmorgen mit einer Ersatzkomposition fahren würde. 

Wie knapp es tatsächlich war, zeigen die Zahlen: Normalerweise bietet dieser Intercity laut SBB-Angaben 819 Sitzplätze, diesmal waren es 587 – also 232 weniger. Besonders in der ersten Klasse wurde es eng: Statt mehrerer Doppelstockwagen standen nur zwei Einheitswagen zur Verfügung, beide Mitte der 80er-Jahre gebaut. In der zweiten Klasse war die Lage entspannter: Sechs Wagen boten jeweils zwischen 62 und 86 Sitzplätze.

Video aus dem Ressort

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Die SBB stellen am Donnerstagmorgen ihren ersten komplett modernisierten ICN vor. Im Zug warten zahlreiche Verbesserungen auf die Kunden.

24.10.2024

