Die Aargauer Mitte-Nationalrätin Maya Bally hat in einem Interview über ihre persönliche Erfahrung von häuslicher Gewalt erzählt. Als sie 20 Jahre alt war, hatte ihr damaliger Freund sie geschlagen, wie die 65-Jährige der «SonntagsZeitung» sagt.

Nationalrätin Maya Bally (Mitte/AG) spricht über ihre Erfahrungen, um Betroffenen und Angehörigen Mut zu machen. (Archivbild)

Darum geht's Nationalrätin Maya Bally hat als 20-Jährige Gewalt in der Beziehung erleben müssen.

Die 65-Jährige sagt, sie habe die Schuld bei sich gesucht und ihr Umfeld angelogen.

Nach dem Ende der Beziehung hat der Mann sie gestalkt. Heute spricht Bally darüber, um «das Tabu» zu brechen.

«Er traf mich mit der Ohrfeige so blöd, dass mein Trommelfell platzte», sagt die Aargauerin in dem Interview der «SonntagsZeitung». Die Tat habe sie gerechtfertigt: «So etwas kann ja mal passieren», habe sie sich gesagt.

Die Schuld habe sie auch bei sich selbst gesucht: «Es macht etwas mit einem, wenn man einen Menschen liebt, der an einem Tag seine Liebe beteuert und am nächsten Tag zuschlägt.»

Ihren damaligen Freund habe sie lange als Opfer seiner schlimmen Jugend und nicht als Täter betrachtet. «Mein Ex-Partner war ja ein unglaublich guter Verkäufer, der alle für sich einnehmen konnte und allseits beliebt war», sagt sie.

Dem Umfeld ein Märchen erzählt

Mit dem Mann sei sie schliesslich zusammengezogen. «Er machte das sehr geschickt, weil er mir erzählte, dass er seine Wohnung verloren habe und eben nicht wisse, wo er hinsolle.» Im Nachhinein stellte sich das als Lüge heraus. Er sei hoch verschuldet gewesen und habe Bally betrogen.

Die Nationalrätin erzählte Freunden, dass sie über ihre Katze gestolpert sei. KEYSTONE

«Als wir uns einmal zu diesem Thema stritten, schlug er mich so heftig, dass ich in die Badewanne fiel», erinnert sich die Nationalrätin. Sie habe erzählt, dass sie über die Katze gestolpert sei. Geglaubt habe das niemand. «Aber was wollten meine Familie und Freunde schon tun, denn ich beharrte auf diesem Märchen.»

Aus Angst vor der Reaktion ihres damaligen Freundes habe sie sogar einen von ihm verschuldeten Autounfall gegenüber der Polizei auf die eigene Kappe genommen. «Sein Leben und somit auch meines war eine einzige Lüge», sagt sie.

«Das Tabu brechen»

Nachdem Bally schliesslich auszog, habe ihr Ex begonnen, sie zu stalken. Sogar als er ins Gefängnis kam, habe er sie nicht in Ruhe gelassen. «Ich brauchte Jahre, um das alles zu verarbeiten», sagt sie. Die Erschütterungen seien über die Jahre schwächer geworden und heute überwunden.

Den Schritt an die Öffentlichkeit begründet die Mitte-Politikerin mit der Wichtigkeit des Themas. Sie wolle Betroffenen und Personen in deren Umfeld Mut machen. «Wir müssen alle hinsehen und das Tabu brechen», sagt Bally.

Unter der Bundeshauskuppel setzt sich die Nationalrätin für Massnahmen ein – beispielsweise für einen eigenen Straftatbestand gegen Stalking. Parteiübergreifend gebe es «einen Konsens, dass es griffigere Gesetze braucht, um die häusliche Gewalt besser in den Griff zu bekommen», sagt sie im aktuellen Interview.