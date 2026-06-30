Am Abend des 2. März 2024 wollte ein damals 15-Jähriger in Zürich «möglichst viele Juden töten», wie er damals auf Social Media verkündete. Gegen 21 Uhr machte sich der Jugendliche auf den Weg zu einer Zürcher Synagoge. Kurz darauf soll er 17 Mal auf einen 50-jährigen orthodoxen Juden eingestochen haben.

Am Mittwoch steht er vor dem Bezirksgericht Dielsdorf. Er muss sich wegen mehrfach versuchten Mordes und weiterer Delikte verantworten. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Die Anklage beschreibt den Tatverlauf so: Vor der Tür der Synagoge startete der Beschuldigte über ein Handy einen Livestream auf Instagram und rief dazu auf, den Stream zu Teilen. Möglichst viele Menschen sollen seine Tat sehen, soll er gesagt haben. Dies geht aus der Anklageschrift heraus.

Als der heute 17-Jährige versuchte, die Türe zur Synagoge zu öffnen, sei ihm das nicht gelungen, da diese verschlossen war. Also habe er sich von der Türe abgewendet und zu seinen Zuschauern gesagt: «Ach, so ein Mist. Die Türe ist geschlossen. Ich suche mir einfach irgendeinen. Egal, wen ich auf der Strasse sehe. Ich werde also einzelne Operationen durchführen.» Wenig später sollte es dann zur Tat kommen.

17 Stich- und Schnittwunden

Der Angeklagte soll etwa 4 Minuten durch Zürich gelaufen sein, als ihm bereits eine Person auffiel, die klar als orthodoxer Jude zu erkennen war. Der damals 50-jährige Mann lief auf dem Trottoir und bog dann zu einem Hauseingang ein.

Der Jugendliche folgte ihm und stach in der Folge mehrfach auf ihn ein. 17 Stiche und Schnitte erleidete der 50-Jährige. Er versuchte zu flüchten, doch der Angreifer liess nicht von ihm ab.

Erst als die beiden Personen auf die Fahrbahn gerieten und da auf der Haube eines Autos, das an der Ampel wartete, landeten, eilten die Insassen des Fahrzeuges zu Hilfe. Sie überwältigten den Angreifer, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm.

Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Laut Angehörigen trafen die Messerstiche die Hauptschlagader und Teile der Lunge und gingen nur knapp am Herzen vorbei. Der Mann schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Zeugen berichteten, der Täter habe gerufen: «Ich bin Schweizer. Ich bin Muslim. Ich bin hier, um Juden zu töten.» Andere hörten ihn «Allahu Akbar» und «Islam, Islam» rufen. Das geht aus Medienberichten hervor. Ein Ersthelfer sagte zudem gegenüber Medien, der Jugendliche habe laut gelacht, als ihn die Polizei kurz nach der Tat gegen eine Wand drückte und festnahm.

Er kaufte das Messer zusammen mit Tellern

Bereits Stunden vor dem Angriff hatte der Jugendliche seine Tat angekündigt. Am Nachmittag veröffentlichte er ein Video auf Arabisch, in dem er sich als «Soldat des Kalifats» bezeichnete und erklärte, er wolle eine Synagoge überfallen und so viele Juden wie möglich töten. Kurz vor dem Angriff setzte er auf Instagram einen letzten Beitrag mit dem arabischen Wort «Jetzt» ab. Das für die Tat verwendete Steakmesser hatte er am Vorabend zusammen mit Tellern, Gabeln und Bechern gekauft, um keinen Verdacht zu erregen.

Demonstranten protestieren gegen Anstisemitismus und Rassismus in Zürich nach dem Angriff auf den damals 50-jährigen orthodoxen Juden. KEYSTONE

Der Jugendliche hat schweizerisch-tunesische Wurzeln und wurde 2011 eingebürgert. Wie das SRF schreibt, sollen ehemalige Klassenkameraden ihn als zurückgezogen und als Einzelgänger beschrieben haben. Er verbrachte viel Zeit in sozialen Netzwerken, wo er sich zunehmend mit Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beschäftigte.

Die Behörden hatten ihn zuvor nicht auf dem Radar. Recherchen der «Neuen Zürcher Zeitung» ergaben zudem, dass er mehrere Jahre mit seiner Mutter in Tunesien gelebt und dort die Schule besucht hatte. Ermittler prüfen, ob diese Zeit zu seiner Radikalisierung beigetragen haben könnte.

Täter wurde «regelrecht betreut und angeleitet»

Laut den Ermittlungen und der Anklageschrift begann seine Radikalisierung etwa ein Jahr vor der Tat. Er konsumierte intensiv IS-Propaganda. Auch der Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 und der anschliessende Gaza-Krieg könnten diesen Prozess verstärkt haben. Zudem soll der Jugendliche an einer depressiven Störung gelitten haben, wie es in einem «10vor10»-Beitrag heisst.

Die Ermittlungen zeigen ausserdem, dass der Jugendliche über die Plattform Discord in direktem Kontakt mit IS-Anhängern stand. Diese hätten ihn «regelrecht betreut und angeleitet» und ihn dazu gedrängt, einen Sprengsatz zu bauen. Dies geht auch aus der Anklageschrift hervor. Auf seinen Geräten fanden die Ermittler Anleitungen zum Bombenbau. Chemikalien beschaffte er jedoch nicht. Drei Tage vor der Tat schrieb er stattdessen: «Planänderung ist fällig» und entschied sich für einen Messerangriff.

Das Opfer trägt bis heute bleibende Schäden davon

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG), sagte jüngst gegenüber SRF zum Gesundheitszustand des Opfers: «Er versucht wieder Tritt zu fassen im Alltag. Aber man ist noch immer der Meinung, dass die psychischen und körperlichen Verletzungen noch länger anhalten werden.»

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, steht mit dem Opfer in Kontakt. KEYSTONE

Der Angriff löste in der Schweiz grosse Betroffenheit aus. «Der Hass hat damit ein völlig neues Niveau erreicht», sagte SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner damals gegenüber SRF. Viele Jüdinnen und Juden fühlten sich seither noch unsicherer und verzichteten teilweise bis heute darauf, öffentlich eine Kippa oder einen Davidstern zu tragen.

Der Schutz von Synagogen und jüdischen Schulen wurde nach der Tat verstärkt. Schwere Angriffe blieben zwar aus, antisemitische Beleidigungen, Drohungen und tätliche Angriffe bewegen sich jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau.

blue News tickert ab 8.30 Uhr live aus dem Bezirksgericht Dielsdorf.