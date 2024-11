Er steht direkt am Zürichsee-Ufer, doch jetzt muss der Jacuzzi weg

Betty151

Man kann nicht dem Einen verbieten das Seeufer zu erschliessen für private Zwecke und den anderen lässt man alles durch. Roger Federer musste sich genau so an die Vorschriften halten und konnte kein Bootshaus bauen, deshalb ist es korrekt, wenn unbewilligte Bauten zurück gebaut werden müssen und es auch in Zukunft keine Bewilligungen mehr für Bauten am Seeufer gibt.. Gleiches Recht für alle, ob Millionär oder Bettelmann