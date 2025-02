Die «Viking Star» – hier im Hafen von Rügen – macht einen Bogen um die erdbebengeplagte Insel Santorini. (Archivfoto) Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Anhaltende Erdbeben auf der griechischen Insel Santorini zwingen ein Kreuzfahrtschiff, seine geplante Route zu ändern. Stattdessen läuft die «Viking Star» einen Hafen auf Kreta an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die «Viking Star» hat aufgrund der anhaltenden seismischen Aktivität ihren geplanten Anlauf in Santorini abgesagt und stattdessen Chania auf Kreta angesteuert.

Seit Ende Januar wurden tausende Erdstösse in der Region registriert, was zur Ausrufung des Notstands und zur Flucht vieler Einwohner geführt hat.

Sollte die seismische Aktivität anhalten, könnte dies langfristige Auswirkungen auf den Tourismus haben.

Die anhaltenden Erdbeben auf Santorini haben nun auch Auswirkungen auf den Kreuzfahrttourismus. Ursprünglich sollte die «Viking Star» der Luxus-Reederei Viking Ocean Cruises die diesjährige Kreuzfahrtsaison auf der Insel eröffnen. Doch aufgrund der seismischen Aktivitäten wurde der Kurs geändert, und das Schiff legte stattdessen im Hafen von Chania auf Kreta an, wie «t-online» schreibt.

Die Entscheidung, Santorini zu meiden, kommt nicht überraschend. Seit dem 26. Januar wurden in der Region um Santorini und die benachbarten Inseln Amorgos, Anafi und Ios tausende Erdstösse registriert. Experten sprechen von der höchsten seismischen Aktivität seit 1964. Viele Bewohner haben die Insel aus Angst vor einem schweren Beben verlassen.

Auf Santorini gilt seit vergangenem Donnerstag der Notstand. Schulen bleiben geschlossen, und die Regierung versucht, die Bevölkerung zu beruhigen. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis erklärte bei einem Besuch auf der Insel, dass keine Katastrophe zu erwarten sei. Dennoch warnen Seismologen, dass jederzeit ein grösseres Beben auftreten könnte.

Wirtschaftliche Folgen für die lokale Bevölkerung

Die Erdbeben haben nicht nur die Pläne der «Viking Star» durchkreuzt, sondern könnten auch den gesamten Kreuzfahrttourismus auf der Insel beeinträchtigen. In den Sommermonaten ist Santorini ein beliebtes Ziel für Kreuzfahrttouristen, was zu einem Rekord von über 15'500 Besucherinnen und Besucher an einem einzigen Tag im letzten August führte. Die Inselverwaltung hatte bereits Pläne zur Begrenzung der täglichen Besucherzahlen auf 8'000 angekündigt.

Sollte die seismische Aktivität anhalten, könnte dies langfristige Auswirkungen auf den Tourismus haben. Die Strassen der Insel, die normalerweise von Kreuzfahrtpassagieren belebt sind, könnten deutlich leerer werden. Das hätte auch wirtschaftliche Folgen für die lokale Bevölkerung.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.