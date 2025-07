Erdbeben der Stärke 4,2: «Es fühlte sich völlig surreal an»

Am Montagmittag hat die Erde in der Region Mürren BE spürbar gebebt. SED

In der Region Bern ist am Montagmittag ein Erdbeben gemeldet worden. Mit einer Stärke von 4,2 war es weitherum spürbar.

Am Montagmittag hat die Erde in der Region Mürren BE spürbar gebebt. Wie der Schweizerische Erdbebendienst (SED) mitteilt, ereignete sich das Erdbeben um 12.52 Uhr. Die Magnitude wurde mit 4,2 auf der Richterskala gemessen.

Das Epizentrum lag laut SED fast direkt an der Oberfläche, in einer Tiefe von lediglich 0,2 Kilometern. Der genaue Ort des Bebens befindet sich in der Nähe des bekannten Ferienorts im Berner Oberland.

Dieses Erdbeben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein. Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich.

Das Beben war in mehreren Regionen spürbar. Aus Interlaken BE gingen in den ersten zehn Minuten acht Meldungen ein. Insgesamt wurden dort 36 Wahrnehmungen registriert – so viele wie in keiner anderen Gemeinde.

Auch in Spiez (29 Meldungen) und Kandersteg (9 Meldungen, Intensitätsstufe V) wurde das Erdbeben deutlich gespürt. Damit zählen diese drei Orte zu den am stärksten betroffenen Gemeinden gemäss Erdbebendienst.

blue News-Leserin Anita Bührer war am Mittag in Interlaken und sagte: «Ich erschrack, sowas spürte man ja nicht jeden Tag. Es fühlte sich völlig surreal an.»

Gar nicht spürbar war es hingegen in Ostermundigen, wie ein blue News-Reporter berichtet: «Ich habe im Treppenhaus drei Nachbarn gefragt, ob sie etwas spürten. Niemand merkte was. Wir waren wohl schon zu weit weg.»

