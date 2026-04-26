Erdbeben in der Ostschweiz erschüttert ganzes Land

Das Erdbeben ereignete sich nahe Walenstadt SG. Schweizerischer Erdbebendienst

Ein nächtliches Erdbeben hat die Schweiz in den frühen Morgenstunden aufgeschreckt. Der Erdstoss war in vielen Regionen deutlich spürbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Ostschweiz wurde nahe Walenstadt SG ein Erdbeben der Stärke 3,8 registriert, das in weiten Teilen der Schweiz spürbar war.

Innerhalb kurzer Zeit gingen Hunderte Meldungen aus der Bevölkerung ein.

Insgesamt treten in der Schweiz täglich mehrere Erdbeben auf, von denen jedoch nur wenige tatsächlich wahrgenommen werden. Mehr anzeigen

Der Schweizerische Erdbebendienst hat in der Nacht auf Sonntag rund sechs Kilometer östlich von Walenstadt SG ein Erdbeben von 3,8 auf der Richterskala registriert. Das Beben dürfte in der ganzen Schweiz spürbar gewesen sein.

Das Erdbeben habe sich um 04.24 Uhr ereignet, teilte der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) mit. Grundsätzlich seien kleinere Schäden bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich. Innerhalb von rund einer Stunde nach dem Beben gingen beim SED bereits 423 Verspürtmeldungen ein.

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5.