Mehrfamilienhaus teilweise verschüttet Erdrutsch in Maladers GR – Feuerwehr rettet zwei Personen 

Lea Oetiker

23.11.2025

Rund 20 Haushalte sind aktuell ohne Wasser.
Rund 20 Haushalte sind aktuell ohne Wasser.
Stadtpolizei Chur

Am Samstagabend wurde ein Mehrfamilienhaus in Maladers durch einen Erdrutsch teilweise verschüttet. Zwei Personen mussten von der Feuerwehr Chur gerettet werden.

Lea Oetiker

23.11.2025, 06:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Erdrutsch in Maladers hat am Samstagabend ein Mehrfamilienhaus teilweise verschüttet.
  • Zwei Bewohner wurden von der Feuerwehr gerettet, verletzt wurde niemand.
  • Die Arosastrasse war etwa zwei Stunden gesperrt, rund 20 Haushalte sind ohne Wasser.
Mehr anzeigen

Am Samstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, wurde bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden ein Erdrutsch in Maladers bei Chur gemeldet.

Ein Hang hinter einem Mehrfamilienhaus löste sich und beschädigte das Gebäude durch mehrere Kubikmeter Erde, Gestein und Schutt. Zwei Bewohner konnten ihre Wohnung nicht aus eigenen Kräften verlassen und mussten von der Feuerwehr Chur gerettet werden.

Die herabfallenden Erdmassen verschütteten auch Teile der Arosastrasse, die für rund zwei Stunden komplett gesperrt wurde, während das kantonale Tiefbauamt und die Feuerwehr mit einer Baumaschine für die Räumung sorgten. Im Hang war eine Wasserleitung beschädigt, die viel Wasser in den Boden spülte.

Der Auslöser des Erdrutsches ist unklar, ob ein Wasserrohrbruch vorher entstand oder erst durch den Erdrutsch verursacht wurde, wird noch untersucht. Das Leck konnte von Mitarbeitenden der IBC Energie Wasser Chur gestoppt werden.

Rund 20 Haushalte sind aktuell ohne Wasser. Verletzt wurde niemand.

