Nach über 18 Jahren im Nationalrat tritt Eric Nussbaumer zurück. Der Baselbieter SP-Politiker will die Unterzeichnung der Bilateralen III noch miterleben – und sich danach ein letztes Mal in den Abstimmungskampf stürzen.

Der langjährige SP-Politiker galt als unbeirrbarer Befürworter enger Beziehungen zur EU und war 2023/24 Nationalratspräsident.

Seine Nachfolgerin im Nationalrat wird Miriam Locher, die aktuell Erstnachrückende auf der SP-Liste ist. Mehr anzeigen

Ein prägender Kopf der Baselbieter Politik verabschiedet sich aus Bundesbern. Wie die Zeitungen von CH Media berichten, tritt Eric Nussbaumer nach über 18 Jahren als Nationalrat zurück. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Am kommenden Montag unterzeichnet der Bundesrat die sogenannten Bilateralen III mit der Europäische Union. «Dies ist ein historischer Tag», sagt der 65-jährige SP-Politiker. Damit sei ein zentrales Ziel seiner politischen Arbeit erreicht.

Nussbaumer galt über Jahre als einer der konsequentesten EU-Befürworter im Parlament. Gegner bezeichneten ihn als «EU-Turbo». Auch nach dem Scheitern des institutionellen Rahmenabkommens hielt er an der Überzeugung fest, dass stabile und vertraglich geregelte Beziehungen zur EU für die Schweiz unverzichtbar seien. Zum nun vorliegenden Vertragspaket sagt er: «Der Bundesrat hat ein gutes Vertragspaket geschnürt.»

Politisch gekrönt wurde seine Laufbahn mit dem Amt des Nationalratspräsidenten 2023/24. Dennoch blieb ihm ein Exekutivamt verwehrt. Mehrfach kandidierte er erfolglos für die Baselbieter Regierung und 2019 auch für den Ständerat, wo er knapp unterlag. In Politkreisen wurde er deshalb bisweilen als «Unvollendeter» bezeichnet.

Nussbaumer will sich ein letztes Mal in den Abstimmungskampf stürzen

Mit dem Rücktritt endet seine parlamentarische Arbeit jedoch nicht abrupt. Als Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz will er sich im anstehenden Abstimmungskampf nochmals engagieren. Denn trotz der Unterzeichnung sind die Bilateralen III politisch noch nicht gesichert. Nussbaumer rechnet mit einem harten Referendumskampf. «Es wird sehr eng. Die Ausgangslage ist 50/50», sagt er mit Blick auf die angekündigte Opposition der Schweizerische Volkspartei.

Seine Nachfolge im Nationalrat übernimmt Miriam Locher. Die Münchensteinerin ist Erstnachrückende auf der SP-Liste. Locher war Fraktionspräsidentin im Landrat und kantonale Parteipräsidentin.

Nussbaumer blickt auf eine lange Karriere zurück, die weit über die Europapolitik hinausreichte. Als Unternehmer baute er die Baselbieter Energiegenossenschaft ADEV über Jahrzehnte zu einem Unternehmen mit zweistelligen Millionenumsätzen aus. Im Nationalrat prägte er die Energiepolitik entscheidend mit und arbeitete an der Energiestrategie 2050 mit, die nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima den Atomausstieg und die Förderung erneuerbarer Energien vorantrieb.