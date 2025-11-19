  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen Magen-Darm im Spital Mitte-Ständerat Pirmin Bischof muss Wintersession auslassen

SDA

19.11.2025 - 14:22

Der Solothurner Mitte-Ständerat Pirmin Bischof fehlt in der Wintersession. (Archivbild)
Der Solothurner Mitte-Ständerat Pirmin Bischof fehlt in der Wintersession. (Archivbild)
Keystone

Pirmin Bischof, der Solothurner Chef der Mitte-Fraktion im Ständerat, fällt krankheitsbedingt für die gesamte Wintersession aus. Er ist wegen einer Magen-Darm-Infektion in Spitalbehandlung.

Keystone-SDA

19.11.2025, 14:22

19.11.2025, 14:28

Wegen einer schweren Magen- und Darminfektion muss der Solothurner Mitte-Ständerat Pirmin Bischof die Wintersession auslassen. Das schreibt die Mitte-Fraktion.

Bischof befinde sich zurzeit in Spitalbehandlung, hiess es in der Mitteilung vom Mittwoch. Er habe sich vorsorglich für die gesamte Session entschuldigen lassen.

Der 66-jährige Solothurner ist Chef der Mitte-Gruppe in der kleinen Kammer. Diese Aufgabe wird vorübergehend Bischofs Stellvertreterin Brigitte Häberli-Koller (TG) übernehmen, die Vizechefin der Gruppe.

Meistgelesen

18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrt – jetzt gerät Familienmitglied ins Visier
Embolo ist der Beste – doch der grosse Gewinner ist ein anderer
Eklat in der Ostschweiz – fünf Polizeischüler per sofort freigestellt
Maxwells Sonderbehandlung verraten: Wärter gefeuert +++ Wie es im Fall Epstein weitergeht
Journalistin stellt mutige Fragen – Trump macht sie nieder und droht ihrem Sender

Mehr aus dem Ressort

«Leckr nid dä Wärbig». Burgerkette irritiert mit Werbe-Slogan – und spricht von «welscher Ungeschicklichkeit»

«Leckr nid dä Wärbig»Burgerkette irritiert mit Werbe-Slogan – und spricht von «welscher Ungeschicklichkeit»

Drittgrösster Zulieferer. Putins Kriegsmaschinerie tötet ungebremst – mit viel Schweizer Technik

Drittgrösster ZuliefererPutins Kriegsmaschinerie tötet ungebremst – mit viel Schweizer Technik

Jetzt informiert Rösti. Neat schöpft Potenzial nicht aus – wegen Bremsklotz Deutschland

Jetzt informiert RöstiNeat schöpft Potenzial nicht aus – wegen Bremsklotz Deutschland