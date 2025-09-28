JA zur E-ID: Das sagen die Gewinner und Verlierer Die Befürworterinnen und Befürworter des E-ID-Gesetzes mussten bis zuletzt zittern. Dies, obwohl ausser der SVP alle grossen Parteien hinter der Vorlage standen. Mit 50,39 Prozent sagten die Stimmenden am Sonntag Ja zur Einführung elektronischer Ausweise. 28.09.2025

Zittern bis zuletzt: Das Ja zur E-ID kam nur äusserst knapp zu Stande. Entsprechend erleichtert zeigt sich das Ja-Lager nach den Abstimmungen. Gegner wie Befürworter pochen auf Freiwilligkeit.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stimmbevölkerung hat das E-ID-Gesetz äusserst knapp gutgeheissen. 50,39 Prozent sagten Ja zu der Vorlage.

Entsprechend gross war die Erleichterung im Ja-Lager. Der Bund kann nun seine Arbeiten an der E-ID fortsetzen.

«Dieser Entscheid stärkt unsere digitale Souveränität, den Wirtschaftsstandort und den barrierefreien Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger», sagte Bundesrat Beat Jans.

Das neue Gesetz sieht vor, dass der Bund die E-ID herausgibt und die dafür notwendige technische Infrastruktur betreibt.

Befürworter wie Gegner des Gesetzes pochen auf die Freiwilligkeit der E-ID. Mehr anzeigen

Der Bund kann seine Arbeiten an der E-ID fortsetzen. Im zweiten Anlauf hat das Stimmvolk am Sonntag das entsprechende Gesetz gutgeheissen – wenn auch knapper als im Vorfeld erwartet. 50,39 Prozent sagten schliesslich Ja zu der Vorlage. Der Bundesrat zeigt sich erleichtert – und will die Bedenken der Gegnerschaft ernst nehmen.

«Dieser Entscheid stärkt unsere digitale Souveränität, den Wirtschaftsstandort und den barrierefreien Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger», kommentierte Bundesrat Beat Jans das Abstimmungsergebnis an einer Medienkonferenz in Bern. Er sei sehr erleichtert über den Ausgang der Abstimmung.

Der elektronische Ausweis solle den Service Public in der Schweiz stärken, so Jans. Die Digitalisierung schreite rasch voran, und um der Entwicklung nicht einfach ausgeliefert zu sein, müsse man aktiv werden.

Eidgenössische Abstimmungen Auf der Abstimmungsseite von blue News findest du alle wichtigen Informationen zu den Eidgenössischen Abstimmungen: Initiativen und Referenden verständlich erklärt, umfassende Hintergrund-Storys sowie Zusammenfassung und Einordnung der Resultate. sda

«Unter demokratischer Kontrolle»

«Zentral ist: Das E-ID-Gesetz steht unter demokratischer Kontrolle», sagte Jans. Ohnehin sei die Vernehmlassung zur Verordnung zum E-ID Gesetz noch bis Mitte Oktober im Gange. Danach werde der Bundesrat entscheiden, ob er aufgrund des knappen Resultats Anpassungen vornehme.

Die Erleichterung des Justizministers hatte ihren Grund. Die Befürworterinnen und Befürworter des E-ID-Gesetzes mussten bis zuletzt zittern. Nur in 7,5 Ständen hiess eine Mehrheit der Stimmenden die Vorlage gut – in Zürich, Basel-Stadt, Waadt, Genf, Luzern, Zug, Freiburg und im Tessin. Die restlichen 15,5 Stände waren dagegen. Lange lag das Nein-Lager vorne. Den Ausschlag gaben schliesslich die Ja-Mehrheiten in den grossen Städten.

In absoluten Zahlen hatte da Ja-Lager einen Vorsprung von etwas mehr als 21'000 Stimmen. 1'384'549 Personen legten ein Ja in die Urne, 1'363'283 ein Nein.

Bundesrat Beat Jans zeigte sich bei der Medienkonferenz zu den Abstimmungsergebnissen erleichtert. KEYSTONE/Peter Schneider

«Tief gespaltene Schweiz»

Namentlich in ländlichen Gebieten und bei weniger einkommensstarken Gruppen überwog laut dem Politologen Lukas Golder die Skepsis, wie er am Nachmittag im Gespräch mit Fernsehen SRF sagte. Auch die Frauen dürften mehrheitlich Nein gesagt haben zur Einführung des elektronischen Ausweises. Der Forscher des Instituts gfs.bern sprach von «einer tief gespaltenen Schweiz – in allen Details».

Das neue Gesetz sieht vor, dass der Bund die E-ID herausgibt und die dafür notwendige technische Infrastruktur betreibt. Die ID wird dezentral auf dem Handy der jeweiligen Nutzerin oder des Nutzers gespeichert. Kantonale und kommunale Behörden können die Infrastruktur der E-ID ebenfalls nutzen – etwa, um Führerausweise, Diplome oder Kundenkarten auszustellen.

Projekte in der Pipeline

Ein Nein zur E-ID hätte auch ganz konkrete Pläne von Bundesrat und Parlament infrage gestellt. So schlug die Landesregierung bereits im Mai vor, für ein neues Register zur Organspende die E-ID zur verwenden.

Angedacht ist auch, die E-ID in Zukunft für elektronische Unterschriftensammlungen für Initiativen und Referenden zu verwenden.

Achtungserfolg der Gegnerschaft

Der Abstimmungskrimi um das E-ID-Gesetz ist ein Achtungserfolg für die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage. Umfragen im Vorfeld hatten eine relativ komfortable Mehrheit für die Einführung der E-ID gezeigt.

Bekämpft wurde die Vorlage zum einen vom Komitee «E-ID-Gesetz-Nein». Getragen wurde dieses von der von früheren Mitgliedern der Piratenpartei gegründeten Gruppe «Digitale Integrität Schweiz», der Jungen SVP, der EDU sowie der Organisation «Freunde der Verfassung».

Unterschriften gegen das E-ID-Gesetz sammelten auch weitere Organisationen, darunter Mass-voll sowie die Piratenpartei. Diese führten allerdings eigene Nein-Kampagnen.

Hinter der Vorlage stand eine breite Allianz aus Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus allen Fraktionen im Bundesparlament. Bereits im Juni warben Parlamentarierinnen und Parlamentarier von SVP, FDP, Mitte, GLP, SP und Grünen an einer gemeinsamen Medienkonferenz dafür. Die SVP beschloss allerdings in der Folge die Nein-Parole.

Beide Lager pochen auf Freiwilligkeit

Der knappe Ausgang des Urnengangs spiegelte sich auch in den Reaktionen der Parteien wieder – bei Gegnern wie Befürwortern. Die Sozialdemokraten und die Grünen begrüssten den Volksentscheid, forderten jedoch vom Bundesrat eine griffige Regulierung von Internet-Plattformen an.

Die GLP sieht das Ja zur E-ID als «Digitalisierungsschub» für die Schweiz. Auch die Grünliberalen betonten aber, die Bevölkerung müsse weiterhin frei wählen können, ob sie ein Angebot digital oder physisch nutzen möchten.

Die elektronische Identitätskarte garantiere Datensicherheit und öffne wichtige Türen für den Innovations- und Forschungsstandort, schrieb die FDP.

Die SVP forderte indessen eine Garantie dafür, dass die E-ID freiwillig bleibe. Es dürfe nicht zu «staatlicher Überwachung durch die Hintertür kommen». Es könne nicht sein, dass man sich plötzlich in Alltagssituationen ausweisen und dabei eine Telefonnummer oder Passdaten angeben müsse, mahnte auch Monica Amgwerd an, die Kampagnenleiterin des Komitees «E-ID-Gesetz Nein».